Tesla CEO’luğuna veda mı ediyor?
ABD’nin SPK’sı olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Silikon Vadisi’nin çılgın mucidi olarak bilinen Elon Musk’ı Tesla’nın CEO’luk koltuğundan almaya hazırlanıyor.
Gelişmeler Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla başladı. Tesla’nın özel bir şirkete dönüştürüleceğini ve hisselerinin 420 dolara alınacağını öne süren Musk’ın bu açıklamasının ardından 342 dolar seviyesindeki Tesla hisseleri, 370 dolara kadar yükseldi. Ancak sonrasında Tesla CEO’sunun açıklamasının doğru olmadığı görüldü. Bunun ardından yaşanan zararlarla hisse fiyatları 300 dolar seviyelerine kadar geriledi. SEC ise Musk’ın açıklamasının “yanlış ve yanıltıcı” olduğunu duyurarak Tesla CEO’suna karşı dava açtı. 23 sayfalık dosyada Musk’ın “kaotik” davranışlarının şirkete zarar verdiği ve kamuya açık bir şirkette yetkili ya da yönetici olmaması gerektiği belirtildi. SEC yetkilisi Stephanie Avakian, “Musk’ın ünü veya teknolojik yenilikçiliği yasalarda muafiyet sağlamaz” dedi. Bu açıklamalardan sonra Tesla hisseleri güne yüzde 12 civarında düşüşle başladı. Böylelikle şirketin hisseleri 270 dolara kadar geriledi.
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