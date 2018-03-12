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TESK'ten zincir market tepkisi

AA
12.03.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın korunup, geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Zincir marketlerin mantar gibi çoğalmasına kurallar konularak, küçük esnafın ayakta kalması sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na daha fazla işlerlik kazandırılmasını istedi. 
Zincir market sayısının hızla arttığını belirten Palandöken, "Neredeyse her köşe başında açılan yerel ve ulusal zincir marketler, esnafı mağdur etmeye devam ediyor.

Bazı mahallelerde birçok esnafın dükkan kapatmasına neden olan bu zincir marketlerin sayısı bu yıl itibarıyla 30 bine yaklaştı. Küçük esnaf haksız rekabet ortamında korunup, geliştirilmeli. Zincir marketlerin mantar gibi çoğalmasına kurallar konularak, küçük esnafın ayakta kalması sağlanmalı." ifadelerini kullandı. 

Palandöken, dünya genelinde küçük işletmelerin korunmasına yönelik bir dönüşüm yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: 
"Ülkemizde ise büyüğün daha da büyümesi, küçüğün daha da küçülmesi sorunu yaşanıyor.

Ekonominin barometresi olan 2 milyon esnafımızın en büyük yaralarından birisi budur. Onun korunması, ekonominin ayakta kalması, iç piyasanın canlanması anlamına gelir. Esnafın korunmasına yönelik anayasada yer alan ilgili maddenin pratikte yansıması esnafa daha fazla hissettirilmeli. Perakende yasasına daha fazla işlerlik kazandırılmalı. 

Etiketler: TESK , Palandöken , Barometre
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