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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.07.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

TESK'ten vatandaşlara "kuruşlarınızı isteyin" çağrısı

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TESK'ten vatandaşlara "kuruşlarınızı isteyin" çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. Gözümüze küçük gelen bu kuruşların cebimize yansıması büyük" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, 2009'dan bu yana tedavüle giren 8 milyar 50 milyon 500 bin 562 adet madeni paradan, özellikle 1 kuruşların nerede olduklarının sorgulanması gerektiğini belirtti. 

Darphanenin son verilerine göre 2009'dan bu yılın mayıs ayına kadar toplam 288 milyon 192 bin 550 adet 1 kuruş, 1 milyar 938 milyon 271 bin 750 adet 5 kuruş ve 1 milyar 919 milyon 78 bin 50 adet 10 kuruşun tedavüle girdiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: 

"Aradan 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen tedavüle giren kuruşlarda azalma yaşandı. Öyle ki 2009'da tedavüle giren kuruşların, bu yıl mayıs ayında tedavüle giren kuruş adetlerine oranlarına baktığımızda 1 kuruşlar yüzde 75 azalarak 14 milyon 297 binden 3 milyon 600 bine, 5 kuruşlar yüzde 87 azalarak 235 milyon 122 bin 600'den 29 milyon 700 bine, 10 kuruşlar ise yüzde 91,5 azalarak 280 milyon 140 binden 23 milyon 940 bin oldu." 

Palandöken, bir kuruşun basım maliyetinin maddi değerinin en az 2 kat üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Ona rağmen üretilmeye devam ediyor fakat kimse ne 1 kuruş para üstünü alıyor ne de 1 kuruş ile ödeme yapıyor. Para üstü 1 kuruş dahi olsa istenmeli. Gözümüze küçük gelen bu kuruşların cebimize yansıması büyük." değerlendirmesinde bulundu. 

Para üstlerinin tutarı ne olursa olsun alınması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmekçe bu kuruşların birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi. 

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