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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.06.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

TESK'ten trafik sigortası uyarısı

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TESK'ten trafik sigortası uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zorunlu trafik sigortalarının artması denetimlerin artmasına bağlı. Bunun için de daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturmak şart" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafiğe kayıtlı 22,8 milyon aracın 4,2 milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunmadığını belirterek, "Zorunlu trafik sigortalarının artması denetimlerin artmasına bağlı. Bunun için de daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturmak şart." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında bayram, yılbaşı gibi özel günlerde ve tatil dönemlerinde zorunlu trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkmasının normal zamanlara göre daha büyük risk oluşturduğunu, bu araçların Ramazan Bayramı'nda yollara çıkmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Trafiğe kayıtlı 22,8 milyon aracın 4,2 milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunmadığına dikkati çeken Palandöken, "Zorunlu trafik sigortalarının artması denetimlerin artmasına bağlı. Bunun için de daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturmak şart. Sigorta şirketleri de elini taşın altına koyarak kasko ve zorunlu trafik sigortası gibi iki sigortayı birden yaptıranlara paket indirimi uygulayabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kapalı otoparklardaki kazaların da trafik sigortası kapsamına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

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