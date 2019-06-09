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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

TESK'ten "stopaj kaldırılsın" önerisi

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TESK'ten "stopaj kaldırılsın" önerisi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Verginin vergisi olan stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da yüzde 20'den 5'e düşürülmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, stopaj vergisinin sorun olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti. 
Stopaj vergisinin tamamen kaldırılması ya da yüzde 20'den yüzde 5’e düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: 
"Mülk sahibinin ödemesi gereken vergiyi esnafımız ödüyor ve bu da haksız bir düzen oluşturarak esnafımızın kazancından götürüyor. Kira geliri 30 bin TL’yi aşan kira gelirlerinde iş yeri sahipleri beyanname veriyor fakat vergi ödemeyerek vergi iadesi alıyor. Ama esnafımız bunu zarar etse dahi ödemek zorunda. Finansal sorunlar, kiralar, sigorta primi derken birçok kalemde ödemesi olan esnafımızın üzerinden stopaj yükü kaldırılmalı. Bu esnafımıza bir ayrıcalık değil, hakkını teslim etmek demektir. Stopajın ne kadar haksız bir uygulama olduğunu, çiftçiye verilen tarımsal desteklerden bile yüzde 4 oranında stopaj kesilmesinden anlayabiliriz. Yani stopaj ödeyen hiçbir kesim bu durumdan memnun değil." 

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