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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.02.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

TESK'ten "sıfır faizli evlilik kredisi" önerisi

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TESK'ten "sıfır faizli evlilik kredisi" önerisi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: "Evlilik maliyetleri artınca gençlerimiz evlenmekten çekiniyor. Gençlerin evlenip yuva kurabilmelerinin önünü açmak için geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı verilmeli" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, evlilik maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40 arttığını belirterek, "Evlilik maliyetleri artınca gençlerimiz evlenmekten çekiniyor. Gençlerin evlenip yuva kurabilmelerinin önünü açmak için geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, son yıllarda evlenen çiftlerin sayısında azalma olduğunu, bu durumun da 20'den fazla sektörü etkilediğini bildirdi.
Evlilik maliyetlerinin gençlerin evlenmekten çekinmesine yol açtığına işaret eden Palandöken, gençlerin evlenerek yuva kurabilmelerinin önünü açmak için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, evlilik alışverişlerinin iç piyasada büyük bir hareketlenme sağladığına dikkati çekerek, bir evliliğin maliyetinin bütçeye göre değişmekle birlikte 50 bin liradan başladığını ve 500 bin liraya kadar çıktığını kaydetti.

Evlilik kredilerinin en az 50 bin lira olması ve çiftlerin ekonomik durumuna göre taksitlere bölünmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, evlilik kredilerinin yaş sınırının da yukarı çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken, devletin verdiği teşvikin yanı sıra üreticilerin ve firmaların da elini taşın altına koyarak gençlerin alacağı evlilik paketlerinde indirime gitmesi gerektiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Teşviklerle hem maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen gençlerimiz yuva kurar hem de ekonomik nedenlerden dolayı düğünlerini erteleyen çiftler kısa sürede dünya evine girerek yapacakları evlilik alışverişleri sayesinde piyasalar eski canlı ve hareketli günlerine geri döner."

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