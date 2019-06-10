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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.06.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

TESK'ten "ÖTV istisnasında süre uzatımı" talebi

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TESK'ten "ÖTV istisnasında süre uzatımı" talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesi teşvikinin süresi uzatılmalı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulmalı" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ÖTV istisnasına ilişkin düzenleme dolayısıyla esnafın sorunlar yaşadığını bildirdi. 

ÖTV istisnasından yararlanabilmek için esnafın eski aracını 2 yıl içinde elinden çıkarmak zorunda olduğuna işaret eden Palandöken, büyük çoğunluğun ise yasal süresinde eski aracını sattığı halde bu durumu vergi dairesine bildirmeyi unuttuğundan büyük cezalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. 

Palandöken, bu durumun bir suistimal olmadığını ve vergi kaybına yol açmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"Esnaf bu durumu vergi dairesine bildirmek zorunda olduğunu bilmediği için altından kalkamayacağı cezalarla karşılaşıyor. Esnafı bu haksız cezalardan kurtarmak gerekiyor. Bu konuda gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Ticari araçların ÖTV'siz yenilenmesi teşvikinin süresi uzatılmalı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulmalı." 

"YÜKSEK KURLAR ARAÇ YENİLEMEYE ENGEL OLDU" 

Palandöken, ilgili kanun çıktıktan sonra döviz kurlarında görülen artışın ÖTV istisnasının avantajını neredeyse bütünüyle ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, otomotiv firmalarının fiyatlara büyük oranda zam yaptığının altını çizdi. 

Kurda yaşanan oynaklık nedeniyle esnafın eskisinden de kalitesiz araç almak zorunda kaldığını ifade eden Palandöken, "Bu nedenle ÖTV istisnasında sürenin uzatılması ve bu haktan çeşitli nedenlerle yararlanamayan esnafın da bu kanundan yararlanması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması gerekiyor."
değerlendirmesinde bulundu. Sürenin uzatılabilmesi için kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti: 

"Değişiklik yapılırken yaşanan sorunlar da dikkate alınmalı ve sadece tarih değil, bu sorunları da çözen değişikliklere gidilmeli. Örneğin, kanundan yararlanmaya hak kazandığı halde bu hakkını kullanmadan vefat eden esnafımızın mirasçılarının da bundan yararlanması sağlanmalı. Kanun yayımlanmadan önce aracını satan esnafımıza bir hak daha verilmeli. Kanun yayımlandıktan sonra ilgili esnaf odasına üye olan, belediyeden ruhsat alan veya vergi mükellefi olan esnaf da bu hakka sahip olmalı." 

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