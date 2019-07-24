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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.07.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

TESK'ten modern kurban kesim yerleri çağrısı

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TESK'ten modern kurban kesim yerleri çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Birçok büyükşehirde kurulan kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılamıyor. Sıcak havalarda yerel yönetimlerin modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının kapasitesini artırması çok önemli" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, artan nüfus nedeniyle mevcut kurbanlık kesim alanlarının yetersizliğine dikkati çekti. 

Kurban Bayramı öncesinde modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının tesis edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: 

"Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş ve 2 milyonu aşkın küçükbaş hayvan kesildi. Bu yıl da büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere toplamda 3-3,5 milyona yakın kurbanın kesilmesi bekleniyor. Ancak birçok büyükşehirde kurulan kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılamıyor. Sıcak havalarda yerel yönetimlerin modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının kapasitesini artırması çok önemli. Yazın sıcak havalara denk gelen Kurban Bayramı'nda kesim, deri yüzme ve etlerin parçalanıp saklanması zorlaşıyor. Bu kapsamda soğuk hava deposuna sahip, lavabo, tuvalet, kantin ve dinlenme yerleri gibi sosyal alanları olan modern ve hijyenik kesim alanları artırılmalı." 

Palandöken, kurbanlıkların doğru şartlarda kesim alanlarına taşınabilmesi için ücretsiz servis hizmeti verilmesi gerektiğinin de altını çizdi. 

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