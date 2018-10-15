TESK’ten ‘mesleki eğitim’ vurgusu
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ustaların yanında meslek öğrenen çırakların “çocuk işçi” olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Çocuklarımızın mesleki eğitim alması, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yoldur” ifadesini kullandı.
UNICEF ile yürüttükleri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı ile çocuk işçiliğine karşı mücadelelerinin sürdüğüne işaret eden Palandöken, “10 ilde, bin 500 çalışan ve yöneticiye bu konuda farkındalık eğitimi verdik ve bu 10 ilde 25 çalışanı, çocuk işçiliği konusunda uzmanlaştırmak amacıyla yapılan eğitimleri de tamamladık” bilgisini verdi. Çocukların meslek öğrenmesinin önem taşıdığını belirten Palandöken, ailelerin ustalara güvenmelerini istedi. Palandöken, “Çocuk işçiliğini bitirmek için herkese görev düşmektedir” dedi.
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