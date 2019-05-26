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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.05.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

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TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Ramazan Bayramı'nda tüketimi artan baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretim artıyor. Merdiven altında üretilen sağlıksız ürünlere itibar edilmemeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, vatandaşları, bayram öncesi merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Ramazan Bayramı dolayısıyla baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretimin arttığını hatırlatarak bu tür sağlıksız ürünlere itibar edilmemesini isteyen Palandöken, "Vatandaşımız merdiven altı üretimden uzak durmak için, olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalıdır. Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir.” ifadesini kullandı. 
Bayramda vatandaşın ağız tadıyla gıda tüketebilmesi için denetimlerin artırılmasının önemine dikkati çeken Palandöken, şunları bildirdi: 

"Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ürün fiyatlarının artması da merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdi. Cebini ve bütçesini düşünen vatandaşlarımız, ucuz diye bu ürünleri aldığında kar ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Öte yandan kayıt dışılığı artırarak ekonomimize de zarar veriyor." 

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