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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.05.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

TESK'ten "merdiven altı ürün" uyarısı

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TESK'ten "merdiven altı ürün" uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Ramazanda merdiven altında ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayan fırsatçıların sayısı artıyor. Vatandaşlar bu fırsatçılara mahal vermemek için ramazan alışverişlerini yaparken güvenilir esnafı tercih etmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi  Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda artan gıda alışverişlerinin "merdiven altı" tabir edilen üreticileri iştahlandırdığını, salam, sucuk, sosis, kavurma ve kaşar peyniri gibi ürünlerde tağşiş yapıldığını savundu. 

İçine gıda boyası konularak üretilen şekerlemeler, Antep fıstığı yerine bezelye tozuyla yapılan baklavalar ve bunlar gibi çok sayıda olumsuz örnekle karşılaşıldığına dikkati çeken Palandöken, yol kenarında araç arkalarında satılan, köy ürünü diye pazarlanan birçok ürünün insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. 
Palandöken, ramazan kolilerine tarihi geçmiş ya da bozulmuş ürünleri koyarak piyasanın altında fiyatlardan satan yerler bulunduğunu ifade ederek, "Ramazanda merdiven altında ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayan fırsatçıların sayısı artıyor. Vatandaşlar bu fırsatçılara mahal vermemek için ramazan alışverişlerini yaparken güvenilir esnafı tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu. 

Piyasada oluşan fiyatın altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirten Palandöken, "Maliyetlere bakıldığında 3-5 liraya tatlı da pasta da olmaz. Ağzımız tatlasın diye yediğimiz gıdaların ağzımızın tadını kaçırmaması için alışverişlerde güvenilir mahalle esnafı tercih edilmeli. Çünkü esnafımız kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine yedirmez." ifadesini kullandı.

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