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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

TESK'ten "kör bıçak" ve "sahte kasap" uyarısı

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TESK'ten "kör bıçak" ve "sahte kasap" uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Kurban ve derileri kör bıçakla kesilmemeli. Vatandaşların, Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bıçaklar yerine yerli ve kaliteli bıçakları tercih etmesi gerekir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban derilerinin ekonomiye katkısının hatırlatılması gerektiğini vurguladı. 

Her yıl Kurban Bayramı'nda ortalama 900 bin büyükbaş ve 2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği bilgisini veren Palandöken, deri sanayinin ise 6,5 milyon büyükbaş hayvana ve 60 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyacının olduğunu ifade etti. 

Kurban derilerinin, sektörde ihtiyaç duyulan ham derinin ancak yüzde 20'sini karşıladığına dikkati çeken Palandöken, "Dolayısıyla ham derinin yüzde 80'inin ithalattan sağlandığı bu sektörde, kurban derilerinin önemi çok büyük. Deri işletmeleri derileri işleyerek yerli üreticilerimize, onlar da ayakkabı çanta cüzdan gibi ürünler yaparak yabancı ülkelere satıyor. Böylelikle ülkemize ihracatla birlikte döviz girdisi sağlanıyor. değerlendirmesinde bulundu. 

Kaliteli ve yerli bıçak kullanımının, kurbanı ve derisini ziyan etmemek için çok önemli olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: 

"Kurbanlar ve derileri kör bıçakla kesilmemeli. Vatandaşların, Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bıçaklar yerine yerli ve kaliteli bıçakları tercih etmesi gerekir. Bıçakta kalite ve ustalığı, el işçiliği kadar hiçbir üretim veremiyor. Bunun yanı sıra bilinçli kesim, serin bir yer olmak kaydıyla saklama koşulları, 2 saat içinde tuzlama yapılması gibi noktalar da kurbanın ve kurban derisinin ziyan olmamasını sağlayacak. Ayrıca kendini kasap diye tanıtan sahte kasaplar değil, vergisini veren işinin ehli olan kasap esnafımız tercih edilmelidir." 

Palandöken, ayrıca Denizli'nin Yatağan Mahallesi, Trabzon'un Sürmene ilçesi gibi ülkenin birçok noktasında bıçak ustalarının ün yaptığını ve bu ürünlerin kalitesinin korunduğunu da vurguladı. 

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