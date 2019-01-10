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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

TESK'ten "KOBİ Değer Kredisi"ne destek

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TESK'ten "KOBİ Değer Kredisi"ne destek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi tüm esnaf camiasına fayda sağlayacak, 39-40 bine yakın işletmeye verilecek bu kredi piyasaları rahatlatacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "KOBİ Değer Kredisi"nin tüm esnaf camiasına fayda sağlayacağını, 40 bine yakın işletmeye verilecek bu kredinin piyasaları rahatlatacağını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, küçük işletme statüsündeki esnafın yeni destek paketinden umutlu olduğunu bildirdi. KOBİ Değer Kredisi'nin ekonomiyi rahatlatacağına işaret eden Palandöken, "13 bankanın katılımıyla yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelere yönelik verilecek kredi destek paketi esnafımıza nefes aldıracak. Bu destek paketini ekonomimiz ve tüm piyasalar için önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, Bakan Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi'nin 39-40 bine yakına işletmeye verileceğini hatırlatarak, bunun piyasaları rahatlatacağını vurguladı.

Verilecek kredinin 6 ay geri ödemesiz ve düşük faizli olacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"20 milyar lira büyüklüğü olan bu paket, yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelere yönelik olacak. İmalat ve ihracat sektöründe azami 1 milyon lira, diğer sektörlere azami 500 bin lira değerinde kredi desteği sağlanacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonominin temelini oluşturan esnafımız bu destek paketiyle rahat bir nefes alacak. Şimdi en büyük beklentimiz küçük esnaf ve sanatkara yönelik de iyileştirmelerin zaman kaybedilmeden yapılması. Paketin tüm esnafımıza ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

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