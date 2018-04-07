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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.04.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

TESK'ten işlem ücretlerinden vazgeçilsin talebi

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TESK'ten işlem ücretlerinden vazgeçilsin talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bankalar vatandaşı da esnafı da mağdur etmek yerine yüksek faiz oranlarından ve işlem ücretlerinden vazgeçmeli" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar vatandaşı da esnafı da mağdur etmek yerine yüksek faiz oranlarından ve işlem ücretlerinden vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların havale, EFT, para çekme gibi işlemlerin ücretlerinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 ila yüzde 100 arasında zamlandığını belirtti.

Vatandaşın, bankalara küçük işlemler için yüksek ücretler ödemek zorunda kaldığı kaydeden Palandöken, bu konuda önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, bankaların farklı kalemlerden elde ettikleri gelirlerin küçümsenemeyeceğine dikkati çekerek, "Bankalar vatandaşı da esnafı da mağdur etmek yerine yüksek faiz oranlarından ve işlem ücretlerinden vazgeçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl yalnızca işlem ücreti adı altında 28 milyar lira alındığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:
"20'ye yakın kalemde işlem ücreti alınıyor. Bu ücretlerden vazgeçilmesi gerekirken zamlanması olumsuz yansıyor. Geçtiğimiz yıl internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan havalenin ücreti 1,7 lira iken bu yıl 2,2 liraya, başka bir bankadaki hesaba para gönderme yani EFT ücreti 4,5 liradan 5,1 liraya, ATM'den EFT ücreti 10 liradan 20 liraya çıktı. Çağrı merkezlerinden yapılan havale işlemi için ise ortalama 30 lira alınırken bu yıl 35-40 lira arasında alınıyor. Bu ücretlerden herkes bıkmış durumda."

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