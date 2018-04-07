TESK'ten işlem ücretlerinden vazgeçilsin talebi
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bankalar vatandaşı da esnafı da mağdur etmek yerine yüksek faiz oranlarından ve işlem ücretlerinden vazgeçmeli" açıklamasında bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar vatandaşı da esnafı da mağdur etmek yerine yüksek faiz oranlarından ve işlem ücretlerinden vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların havale, EFT, para çekme gibi işlemlerin ücretlerinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 ila yüzde 100 arasında zamlandığını belirtti.
Vatandaşın, bankalara küçük işlemler için yüksek ücretler ödemek zorunda kaldığı kaydeden Palandöken, bu konuda önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Palandöken, bankaların farklı kalemlerden elde ettikleri gelirlerin küçümsenemeyeceğine dikkati çekerek, "Bankalar vatandaşı da esnafı da mağdur etmek yerine yüksek faiz oranlarından ve işlem ücretlerinden vazgeçmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen yıl yalnızca işlem ücreti adı altında 28 milyar lira alındığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:
"20'ye yakın kalemde işlem ücreti alınıyor. Bu ücretlerden vazgeçilmesi gerekirken zamlanması olumsuz yansıyor. Geçtiğimiz yıl internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan havalenin ücreti 1,7 lira iken bu yıl 2,2 liraya, başka bir bankadaki hesaba para gönderme yani EFT ücreti 4,5 liradan 5,1 liraya, ATM'den EFT ücreti 10 liradan 20 liraya çıktı. Çağrı merkezlerinden yapılan havale işlemi için ise ortalama 30 lira alınırken bu yıl 35-40 lira arasında alınıyor. Bu ücretlerden herkes bıkmış durumda."
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