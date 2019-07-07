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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

TESK'ten gıda israfı uyarısı

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TESK'ten gıda israfı uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla birlikte gıda israfına verilen önem azalıyor. Yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken aldığımız ucuz ürünleri farklı yollarla muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfının önüne bir türlü geçilemediğini, yaz aylarındaki tüketim alışkanlıklarının da israfı artırdığını savundu. 

Ülkede her yıl yaklaşık 1,7 milyar adet ekmek ve 18 milyon tonun üzerinde sebze meyvenin israf edildiğini aktaran Palandöken, "İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz ve milli servetimiz çöpe gidiyor. Ülkemizde evler yanında lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu tüketim yerlerinde de gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor. Yemek servisi yapan tüm yerlerde tüketicinin talebine ve siparişe göre yiyecek pişirilmeli. Tüketiciler de tabaklarına tüketebilecekleri kadar yiyecek almalı. İsraf edilen gıdaların maliyetiyle ülkemizde onlarca okul, hastane, köprü ve yol yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

Palandöken, yaz aylarında tezgahlardaki ürün çeşitliliğinin tüketicileri cezbettiğine, ihtiyaç fazlası ürünlerin satın alındığına ve bu ürünlerin israf edilebildiğine dikkati çekti. 

Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla gıda israfına verilen önemin azaldığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: 

"Yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken aldığımız ucuz ürünleri farklı yollarla muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz. Annelerimizin ve büyüklerimizin yaptığı gibi yazın bol ve ucuz ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu gibi gibi birçok şekilde tüketebiliriz. Kışın abartılı fiyatlara ürün satın almak istemiyorsak yaz aylarındaki bolluk ve bereketi iyi değerlendirmeliyiz. Sebze ve meyvede kışın yaşanan fiyat dengesizliğinin şimdiden önüne geçmek için kışa hazırlık yapmayı unutmamalıyız. Bu sayede hem israfın önüne geçeriz hem de ürün fiyatlarını dengelemiş oluruz." 

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