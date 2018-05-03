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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.05.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

TESK'ten "faiz ve konut" uyarısı

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TESK'ten "faiz ve konut" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konut kredi faizlerinin ve inşaat sektöründeki abartılı fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Faizler ve konut fiyatları düşerse vatandaşın ev sahibi olma ihtimali artar, konut satışları arttığında ise birçok sektörde zincirleme canlanma yaşanır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının faiz oranını 0,75 baz puan artırarak 12,75'ten yüzde 13,50'ye yükseltmesinin her alanda olumsuz etkilerinin olacağını ve özellikle son dönemde durma sürecine giren inşaat sektörünü etkileyeceğini bildirdi. 

Faizlerin ve fiyatların yüksek olmasının konut satışlarını düşürdüğüne dikkati çeken Palandöken, "Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı. Bu azalışta ve inşaat sektörünün durgunlaşmasının altında konut kredi faizlerinin yüksek olması yatıyor. Faizler ve konut fiyatları düşerse vatandaşın ev sahibi olma ihtimali artar, konut satışları arttığında ise birçok sektörde zincirleme canlanma yaşanır. Faizler yüzde 1'in, hatta 0,80'in de altına düştüğünde alış ve satışlarda canlanma yaşanır." değerlendirmesinde bulundu. 

Palandöken, inşaat sektöründeki abartılı fiyatların düşürülmesiyle piyasanın canlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: 
"Konut alan vatandaş o muhitteki esnaftan alışveriş yapıyor, o güzergahtaki taksiyi, dolmuşu kullanıyor. Bina inşaat maliyetleri geçtiğimiz yıl yüzde 20, bu yıl ise yüzde 40'lara kadar arttı. Bu artış konut satışlarına yansıtıldığında, yüksek faizlerle birlikte vatandaşın ev alabilme ihtimali daha da düşüyor. Bu sebeple inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin de fedakarlık yaparak daha uygun fiyatlı satışlar gerçekleştirmesi lazım. Ekonomimizin dar boğaza girmemesi için her sektörü etkileyecek bu canlanmaya ihtiyacı var." 

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