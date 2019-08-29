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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

TESK'ten esnafa "yeni teknoloji" uyarısı

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TESK'ten esnafa "yeni teknoloji" uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gelişen teknolojiye adapte olmadan başarı yakalanamayacak. Esnaf ve sanatkarlarımız bu yeni teknolojilerden nasibini almalı ki ayakta kalabilsin" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelişen teknolojiye adapte olmadan başarının yakalanamayacağını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımız bu yeni teknolojilerden nasibini almalı ki ayakta kalabilsin." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın yeni teknolojik gelişmelerden geri kalmaması gerektiğini bildirdi. Gelişen teknolojiye adapte olmadan başarının yakalanamayacağını vurgulayan Palandöken, "Artık mağazaya gitmeye gerek kalmadan her şeyi temin edebiliyorsunuz. Esnaf ve sanatkarlarımız bu teknolojilerden nasibini almalı ki ayakta kalabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni teknolojilere karşı direnilemeyeceğine dikkati çekerek, artık esnaflığın, ticaretin ve müşterinin dijital ortamda olduğunu belirtti.  Geleneksel yöntemlerle artık iş yapmanın mümkün olmadığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Artık kimse şehir ekmeğini köy ekmeğinin içine koyup katık yapmıyor. İnternetten hemen günü birlik evinize taze çiçek geliyor. Soyulmuş patatesi, hazır salatayı bile sipariş edebiliyorsunuz. Bunlar belki şimdilik mega kentlerde görülse de kısa zaman sonra ilçe ve köylerde de geçerli olacak. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bunlardan geri kalmamalıyız. Yenilikçiliği talep ederek iyi organize olmalıyız. Çalışma düzeninde verimliliği ve tasarrufu ön plana çıkarmak için en pratik yolu tercih etmeliyiz." 

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