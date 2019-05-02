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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

TESK'ten esnafa teknolojik destek talebi

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TESK'ten esnafa teknolojik destek talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "1 milyon 772 bin 650 esnaf ve sanatkarımızın 2 bin 417'si e-ticaret yapıyor. Bir başka ifadeyle her bin esnaftan biri e-ticaret gerçekleştirebiliyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her bin esnaf ve sanatkardan birinin e-ticaret yaptığını belirterek, "Bu sayının artması için esnaf ve sanatkarımıza indirimli internet paketleri, teknolojik araçlar için kredi desteği gibi özel bir teşvik sistemi kurularak destek olunmalı ve tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların e-ticaretteki payının artırılması için teknolojik destek verilmesi gerektiğini bildirdi. 

Esnaf ve sanatkarların bugünün piyasa koşullarında rekabet gücünün artırılması için desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Palandöken, e-ticaretteki esnaf sayısının artırılması için esnafa özel e-ticaret teşvik paketi oluşturulması gerektiğini kaydetti. 

Palandöken, "1 milyon 772 bin 650 esnaf ve sanatkarımızın 2 bin 417'si e-ticaret yapıyor. Bir başka ifadeyle her bin esnaftan biri e-ticaret gerçekleştirebiliyor. Bu sayının artması için esnaf ve sanatkarımıza indirimli internet paketleri, teknolojik araçlar için kredi desteği gibi özel bir teşvik sistemi kurularak destek olunmalı ve tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmeli." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'de e-ticaret sektörünün hacminin geçen yıl yüzde 42 artarak 59,9 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Palandöken, esnafın markalaşması, kurumsallaşması ve kendini geliştirmesinin ülke ekonomisi ve e-ticaret hacmini büyüteceğinin altını çizdi. 

Palandöken, esnafın e-ticarete başlama ve devam etme sürecinde yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: 
"Esnaf ve sanatkarımıza bu noktada yapılabilecek en önemli destek kuşkusuz teknolojik destektir. Bilgisayar, yazılım ve benzeri teknolojik araçlara ulaşımda vergi indirimleri ve fatura karşılığı sıfır faizli kredi gibi imkanlar tanınmalıdır. Biz de konfederasyon olarak bu sorunların tespiti ve çözümü için gerekli kurumlarla ve ilgili bakanlıklarla istişarelerde bulunuyoruz. Örneğin tüm esnaf ve sanatkarın tek bir web sitesi üzerinden satış yapabilmesi gibi fikirler ve projeler üzerinde çalışıyoruz. E-ticaret pastasından daha çok esnafın pay alabilmesi çok önemli. Çünkü esnafın olmadığı bir ticari platform düşünülemez." 

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