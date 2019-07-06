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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.07.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

TESK'ten esnafa kredi talebi

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TESK'ten esnafa kredi talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik dalgalanmadan en olumsuz etkilenen kesim esnaf. Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafa sıfır faizli can suyu kredisinin en son 2008 yılında verildiğini hatırlattı. Ekonomik dalgalanmadan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu savunan Palandöken, "Esnafımız elektrik, su, doğal gaz faturalarında esnafa özel bir tarife olmaması, vergiler, zincir marketler gibi birçok konuyla baş etmeye çalışıyor. Özellikle şu dönemde bir can suyu kredisi esnafı büyük oranda rahatlatır. Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli. Yine devletimiz ve bankalar bu çağrıya kulak vermeli ve anayasamızda olduğu gibi esnafı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın krediye yönelik sorunlarından birinin de kara liste olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Kara liste nedeniyle esnaf krediye kolayca ulaşamıyor. Tüm bankaların uymak zorunda olacağı etkin bir sicil affı yasası çıkartılmalı. Çünkü mali sicilinden dolayı borcu olmayan esnafın kredi imkanlarından yararlanamaması haksızlık. 2019 yılı içinde hızla toparlanmaya çalışan ekonomimizin esnafın da büyümesine ihtiyacı var. Bu kredilerde 280 bini aşkın kadın esnafımıza da pozitif ayrıcalık sağlanmasının bu kalkınmaya çok büyük faydası olacaktır."

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