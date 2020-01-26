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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

TESK'ten deprem bölgesinde banka kredi borçlarına erteleme talebi

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TESK'ten deprem bölgesinde banka kredi borçlarına erteleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya'daki depremde ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Elazığ’da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere çevre illeri de etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileklerini paylaştı.

Afette ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması gerektiğini ifade eden Palandöken, afetzede vatandaş, esnaf ve sanatkarların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, ayrıca, söz konusu afetzedelere işlerini yeniden kurma imkanı sağlamak için uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmesi gerektiğini vurguladı.

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