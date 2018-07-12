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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

TESK'ten çok önemli indirim kampanyası uyarısı

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TESK'ten çok önemli indirim kampanyası uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Vatandaşlarımız tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırmayla alışveriş yapmalı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicileri indirim kampanyaları konusunda uyararak, "Vatandaşlarımız tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırmayla alışveriş yapmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, "yaz indirimi" şeklindeki etiketlerle vatandaşı kandırmaya yönelik kampanyalar yapıldığını belirtti. Etiketlerdeki "çok ucuz" algısına kanılmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, vatandaşlara tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırmayla alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Palandöken, ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun yüksek çıkmasının vatandaşı daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmaya yönelttiğine dikkati çekerek, "Hesaplı alışveriş yaparken daha da çok ince eleyip sık dokumak lazım. Çünkü etiketler üzerinden çok yüksek oranda indirim yapılmış algısı, 'Muadillerine göre en uygun fiyatlısı budur.' imajı çiziliyor. Aslında vatandaş 'Daha uygun fiyata aldım.' zannederken, tam tersi ürün pahalıya gelmiş oluyor. Önce sessiz sedasız fiyatlara zam yapıyorlar, daha sonra da üzerine 'İndirim' yazarak normal fiyatını koyuyorlar. Bu gerçek indirim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AVM ve zincir mağazaların fiyat algısıyla vatandaşı kandırırken, gerçek fiyat üzerinden indirim yapan esnafa da büyük zarar verdiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Haziran ayı sonu itibarıyla ülkemizdeki AVM sayısı 404'e çıktı. Bunlar indirim adı altında kıyafette, teknolojik ürünlerde, elektronik ve beyaz eşyada ucuz algısı yaratıyor. Çalışma saatlerinin sabah erkenden gece geç saatlere kadar olması, A'dan Z'ye tüm ürünleri satmaları, AVM'nin içinde berberinden terzisine birçok hizmeti vermeleri çevredeki küçük esnafın müşterisini azaltıyor, ekmeğini küçültüyor. Artık bu gerçek olmayan indirim furyasına da kuralsız şekilde açılış-kapanış yapmalarına da yeni dönemde bir düzenleme getirilmeli."

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