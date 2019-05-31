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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.05.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

TESK'ten "bayram tatili" uyarısı

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TESK'ten "bayram tatili" uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve oteller bayram tatilini fırsata çevirmemeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinde ulaşım ve konaklama sektöründe fiyatların ciddi oranda arttığını belirterek, "Otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve oteller bayram tatilini fırsata çevirmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, uzun bayram tatillerinin yaz sezonuna denk geldiği dönemlerde tavan fiyat uygulamasına dikkat edilmediğine işaret etti. 
Ramazan Bayramı tatilinde bilet fiyatlarının fahiş oranda arttığına değinen Palandöken, fiyatların dönemsel değil, sistematik olması gerektiğinin altını çizdi. 
Palandöken, vatandaşların mağdur olmaması için biletlerde taban ve tavan fiyat uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve oteller bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Talep artışında fiyatları artırmak yerine ek seferler konularak makul fiyatlar belirlenmeli. İstisnasız taban ve tavan fiyat uygulaması yeniden hayata geçirilmeli." değerlendirmesinde bulundu. 

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için son anda tatil planı yapan vatandaşlara da uyarıda bulunan Palandöken, şunları kaydetti: 

"Kredi kartıyla internet üzerinden tatil satın alan vatandaşlar otele gittiklerinde aynı odanın birçok kişiye satıldığı haberiyle karşılaşabiliyor. Bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalmamak için online tatil satın alırken kurumsal ve güvenilir internet siteleri tercih edilmeli. Vatandaşlarımız bayram tatili planlarken gerçek olmayacak kadar ucuz görünen tatil paketlerine itibar etmemeli." 

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