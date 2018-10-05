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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

TESK'ten bankalara "fedakarlık" mesajı

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TESK'ten bankalara "fedakarlık" mesajı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Bankaların kredi faizleri çok yüksek. Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların kredi faizlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada, artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomik dalgalanmadan olumlu etkilenen belki de tek sektörün bankalar olduğuna işaret ederek, bu kurumların ocak-ağustos döneminde elde ettikleri faiz gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artarak 156,6 milyar liradan 221,8 milyar liraya çıktığını bildirdi.

Yüksek kredi faizlerinin, esnaf ve sanayiciden bedelli askerlik yapmak isteyen yarım milyon gence kadar tüm kesimleri zorladığına dikkati çeken Palandöken, "Bankaların kredi faizleri çok yüksek. Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada, artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor. Aksi halde reel sektörü vuran dalgalanma dönüp dolaşıp mutlaka finans sektörüne de yansıyacak. Dolayısıyla bankalar vatandaşı, ekonomiyi ve ülkemizi düşünerek yüksek faizleri mutlaka düşürmeliler." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, nakit ödeme zorluğu yaşayan esnaf ve vatandaşların harcamalarında kredi ve banka kartına yüklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Banka faizlerinin çok yüksek olması, vatandaşı bir borcu kapatmak için diğer bankaya borçlanmaya zorluyor. Yüksek faiz oranları mutlaka düşmeli ancak vatandaş da kartlara yüklenmekten vazgeçmeli. Bu yılın ilk 6 ayında toplam kredi kartı sayısı 64 milyon 829 bin 970, toplam banka kartı sayısı ise 136 milyon 408 bin 538 olarak kayıtlara geçti. Bu yüksek kart sayıları, kartlara ne kadar düşkün olduğumuzu gösteriyor."

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