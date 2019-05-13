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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

TESK'ten "afetle mücadele kongresi"ne destek

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TESK'ten "afetle mücadele kongresi"ne destek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Afet ve afete dirençlilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulmalı. Kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar, afete karşı bilgi ve donanım sahibi olmalı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, afet ve afete dirençlilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, "Kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar, afete karşı bilgi ve donanım sahibi olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 26-28 Haziran'da Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde "Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" düzenleneceğini bildirdi.
Yaşanan bir afette hem mağdur hem de yardıma ilk koşan taraf olarak esnaf ve sanatkarı temsilen söz konusu kongreye katılacaklarını vurgulayan Palandöken, konfederasyonun kongreye elinden gelen her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.

Palandöken, afet ve dirençlilik konusunda toplumun her kademesinde farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz sel, deprem, don gibi birçok afetin yaşandığı, yaşanabileceği bir coğrafi konumda. Bu durum başta tarım, hayvancılık olmak üzere, sosyal ve ekonomik tüm alanlarıyla hayatımızı etkiliyor. Afetle başa çıkmak, ona karşı bilinçli ve dirençli olmak, afetlerin yaşanmasından daha önemli bir konu. Kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar, afete karşı bilgi ve donanım sahibi olmalı."

Şubat ve mayısta katılım sağladıkları Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'ne hazırlık toplantılarında TESK ve alt teşkilatlarının üstlenebileceği roller ve yürütebileceği çalışmalara ilişkin görüşlerini aktardıklarını belirten Palandöken, gelecek ay yapılacak kongrenin birincil hedefinin de toplumda farkındalığın artırılması olacağını ifade etti. 

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