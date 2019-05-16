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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.05.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

TESK Genel Başkanı Palandöken: Zincir marketlerin kuralsızlığına çözüm bulunmalı

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TESK Genel Başkanı Palandöken: Zincir marketlerin kuralsızlığına çözüm bulunmalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin çoğalmasına ilişkin açıklamada bulundu. Palandöken, kuralsızlığa çözüm bulunmasını istedi.

Kuralsız açılarak esnafın ekmeğini bölen zincir marketlere artık çeki düzen verilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun yıllardır esnafın en büyük sorunlarından birisi olan zincir marketlerin kuralsız açılışlarına artık dur denilmeli. Perakende yasası güncellenerek zincir marketlerin mantar gibi türemesine izin verilmemeli. Çünkü zincir marketler 67 sektörü direkt olarak olumsuz etkiliyor” dedi. 

Zincir marketlerin esnafı bitirerek işsizliğe de yol açtığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir marketlerin çok ya da az olumsuz etki etmediği neredeyse hiçbir esnaf ve sanatkâr meslek kolu yok. Yalnızca bakkal ve büfeleri etkiliyor gibi gözükse de en çok onları fakat toplamda 67 meslek sektöründeki esnafımızı etkiliyor. Teknolojiden kozmetiğe, bijuteriden mobilyaya, ayakkabıdan konfeksiyon, manavdan kasap sektörüne kadar her alanla ilgili ürünleri sattıkları için her esnaf ve sanatkâr kolu olumsuz etkileniyor. Bununla birlikte her sokakta karşılıklı, bazen de yan yana, peş peşe açılıyorlar. Girmedikleri sokak, mahalle kalmadı. Dolayısıyla çevresindeki esnaf ve sanatkârı bitirme noktasına getirdiler. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte çalışan bir esnaf iş yerini kapattığında 5 kişi işsiz kalıyor. Yani zincir marketler kuralsız açılışlarıyla esnafı bitme noktasına getirerek işsizliğe de yol açmış oluyor” diye konuştu.

“PERAKENDE YASASI GÜNCELLENEREK BU KURALSIZLIK BİTİRİLMELİ”

Kuralsız zincir market açılışlarının Perakende Yasası güncellenerek ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bu kuralsız açılışların son bulması için var olan Perakende Yasası’nın güncellenmesi gerekiyor. Ar-Ge çalışması ile hangi sokakta kaç tane zincir market var, ne kadarı ihtiyaç fazlası gibi analizler yapılmalı. Çünkü esnafa zarar verirken aynı zamanda birbirlerine de zarar veriyorlar. Bir tek kişinin binlerce mağazasının olması etik bir durum değil. Aynı zamanda sayıları kadar açılış kapanış saatlerine de çeki düzen getirilmeli. Haftanın bir günü tatil olmalı ki esnafımız da rahatlıkla kazancını sağlayabilsin. Perakende Yasası'nın güncellenerek bu kuralsızlığa son verilmesini esnaf ve sanatkârımız dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı.

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