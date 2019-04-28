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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.04.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

TESK Genel Başkanı Palandöken: Trafikte teşvik önemli

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TESK Genel Başkanı Palandöken: Trafikte teşvik önemli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigorta primlerinin hesaplanmasında sürücünün ceza puanına göre artırım yapılabilecek. Sigorta primlerinde kurallara uyanlara sigorta primlerinde indirim yapılarak teşvik verilmeli. Aksi halde bu sistem sadece sigorta şirketlerini korumaktan öteye gitmez” dedi.

Trafik sigorta primlerinin risk değerlendirilmesinde, primin artırılması gibi düşürülmesinin de sağlanması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigorta primlerinin tespitine ilişkin yapılan yeni düzenlemede, risk değerlendirmesinde trafik kuralları ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları, ehliyete el konulması gibi durumlar sigorta primlerinin artmasına neden olabilecek. Bu düzenleme gayet olumlu. Fakat aynı şekilde trafik kurallarına uyan, ceza puanı düşük ya da hiç olmayan sürücüler de ödüllendirilmeli. Bu sürücülere sigorta primlerinde indirim sağlanması, sürücüleri trafik kurallarına daha çok uyulmasına teşvik eder. Vergi sistemimizde olduğu gibi böyle bir teşvik sigorta primlerinde de uygulanabilir” şeklinde konuştu.

Trafik sigorta primlerinin hesaplanmasında ceza puanına göre artırıldığı gibi cezası düşük olanlarda da indirime gidilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Sigorta primlerinin hesaplanmasında sürücünün ceza puanına göre artırım yapılabilecek. Sigorta primlerinde kurallara uyanlara sigorta primlerinde indirim yapılarak teşvik verilmeli. Aksi halde bu sistem sadece sigorta şirketlerini korumaktan öteye gitmez” dedi.

“HER YIL EN AZ 1 MİLYON TRAFİK KAZASI OLUYOR”

Tarafların kendi aralarında anlaşarak tuttuğu tutanaklarla birlikte, her yıl 1 milyonu aşkın trafik kazasının gerçekleştiğini hatırlatan Palandöken, “Ülkemizde her yıl en az 1 milyon trafik kazası oluyor. Bu kazaların yüzde 65’i tarafların kendi aralarında anlaşarak tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kazalarından oluşuyor. Dolayısıyla trafik ceza puanı yüksek sürücülerden, yüksek trafik sigortası primi almak yalnızca sigorta şirketlerini memnun eder. Diğer açıdan bakarak ceza puanı düşük sürücüler için akaryakıt, sigorta primleri gibi kalemlerde ödül niteliğinde kampanyalar da sunulmalı. Bu şekilde trafik kazaları her geçen gün azalacak, yalnızca sigorta şirketleri değil trafikte kurallara uyan sürücüler de kazanmış olacaktır. Aynı zamanda ceza puanı yüksek olan sürücülerin sayısı da azalacaktır” ifadelerini kullandı.

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