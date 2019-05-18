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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.05.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

TESK Başkanı'ndan 19 Mayıs mesajı

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TESK Başkanı'ndan 19 Mayıs mesajı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Büyük zaferle taçlanan ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna vesile olan meşakkatli yolun 100'üncü yıl dönümünü Türk esnaf ve sanatkarları adına kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin, "Büyük zaferle taçlanan ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olan meşakkatli yolun 100'üncü yıl dönümünü Türk esnaf ve sanatkarları adına kutluyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un Türkiye tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Palandöken, mesajında, "Tarihe yön veren en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele'yi kazanması yolundaki ilk adımdır. Büyük zaferle taçlanan ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olan bu meşakkatli yolun 100'üncü yıl dönümünü Türk esnaf ve sanatkarları adına kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

19 Mayıs'ın, dünyada işgale uğramış tüm milletlere örnek olan bir bağımsızlık hareketi niteliği taşıdığını da vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Türk milletinin gönlünde çok önemli bir yere sahip olan bu özel günün 100'üncü yıl dönümünde, ecdadımız tarafından bizlere emanet edilen vatanımızın ilelebet var olması için çok çalışmalıyız. Milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği mücadeleyi unutmayan, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, inançlı ve başarılı bir nesil yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'mizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."

"MİLLETİMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BAŞLANGIÇ"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, mesajında, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının Türk milletinin kaderini değiştirdiğine dikkati çekerek, "Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, milletimizin kaderini değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir başlangıçtır. Bugün sahip olduğumuz birçok zenginlik, Atatürk'ün o yıllarda başlattığı zorlu mücadeleler sonucu kurduğu çağdaş, demokratik devlet yapısı ve gösterdiği ilkeler ışığında elde edilmiştir. Atatürk'ün tüm olumsuzluklara rağmen hedefinden şaşmadan, inanç ve kararlılıkla attığı adımlar bir ülkeyi yok olmaktan kurtarmakla kalmamış, yepyeni bir devletin temellerini atmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZLIK ATEŞİ BİR ASIR ÖNCE SAMSUN'DA YANDI"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da tam bir asır önce 19 Mayıs 1919'da Atatürk tarafından bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığına işaret ederek, "Tarihinde hiçbir zaman başka devletin boyunduruğu altına girmemiş milletimiz 100 yıl önce bugün o büyük kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Adeta milletimizin kaderini değiştiren bu mirasa en çok gençlerimiz sahip çıkmalıdır. Tarihin gidişatına yön veren bu anlamlı günün 100'üncü yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyor, vatan için, her zaman tek yürek, tek yumruk olabilen gençlerimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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