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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.06.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

TESK Başkanı: Toplu konutlarda esnafa da yer verilmeli

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TESK Başkanı: Toplu konutlarda esnafa da yer verilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni site yapılaşmalarında küçük esnafa da yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde yeni yaşam alanlarının site kültürüne dönüştüğüne ve her sitede ortalama 500 ile 1000 daire bulunduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde hemen hemen her ilde yaşam ve ikame alanları ferdi konutlardan site kültürüne dönüşmeye başladı. Özellikle şehir dışında kurulan ve en az 3 ile 4 bin kişinin yaşadığı siteler modern hayatın artık vazgeçilmezidir. Üç büyük şehir başta olmak üzere birçok ilde AVM arzı fazlasıyla doyuma ulaştı. Bundan sonra bu alanlarda uzun zamandan beri savunduğumuz küçük esnaf ve sanatkârın içerisinde yer aldığı özellikle şehir merkezinin dışında kurulan toplu yapılar ve sitelerde yaşayan vatandaşlarımız birkaç parça alışveriş için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyor. Bu yüzden sitelerin giriş katlarında bakkal, manav, terzi ve berber gibi esnafımıza da yer verilmeli, yeni yapılarda esnafımız unutulmamalı” diye konuştu.

“YENİ YAPILAN TOPLU KONUT VE SİTELERDE ESNAFA DA YER VERİLMELİ”

Yeni yapılaşmalarda küçük esnafa yer verilmesinin hem sitede yaşayan insanların faydasına hem de küçük esnaf ve sanatkârların faydasına olacağını ifade eden Palandöken, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız TOKİ kapsamında 2020 yılında 10 bin konut daha yapılacağını açıkladı. Bu yeni yaşam alanlarında küçük esnafa yer verilmesi esnafımız için çok önemlidir. Mahalle aralarına kadar giren zincir marketlere karşı küçük esnafımız için sitelerde bu tür iş yerleri açmak ayakta kalmak adına çok önemli. Yani bir pantolon paçası onarmak için o sitede terziye, insanların tıraş olmaları için berber ve bayan kuaförüne, bakkal gibi iş yerlerine ihtiyaç var. Bu konutlarda yaşayan, özellikle de şehir merkezlerinin dışında oluşacak olan toplu konutlarda yaşayacak olan vatandaşlarımız gıda alışverişi, terzi, kuaför gibi birçok ihtiyaçları için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalabiliyor. Ya da acil bir ihtiyaçta yakınlardaki esnafa ulaşana kadar zaman kaybediyor. Bu nedenle sitelerin içerisinde, merkeze uzak konumdaki konutlarda esnafımıza da yer verilmeli. Manav, terzi, bakkal, berber, kuaför gibi birçok farklı sektörde esnafımızın bulunması vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştıracaktır” şeklinde konuştu.

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