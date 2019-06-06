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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.06.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

TESK Başkanı: Tasarruf etmek aile ve ülke için milli görevimizdir

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TESK Başkanı: Tasarruf etmek aile ve ülke için milli görevimizdir

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir” dedi.

Döviz kurlarının sürekli dalgalanma gösterdiği son günlerde tasarruf etmenin milli görev olduğuna işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarındaki ani artış ve düşüşlerin piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf etmek hayati önem taşımaktadır. Günlük yaşamımızda yapacağımız küçük değişiklikler sayesinde tasarruf ederek alışkanlık kazanmalıyız. Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir” diye konuştu.

“TOPLU TAŞIMA KULLANMAK ÖNEMLİ BİR TASARRUF ALIŞKANLIĞIDIR”

İhtiyaçları minimuma indirerek tasarrufu alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyleyen Başkan Palandöken, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalar gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeleri etkilediği gibi ülkemizin ekonomisini de etkiliyor. Ani çıkış ve inişler bazen piyasalarda belirsizlik oluşturabiliyor. Bu dalgalanmaların piyasaya olan etkisini en aza indirmek için tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Bunun için de stratejik adımlarla ilerleyerek öncelikle ihtiyaçları minimuma indirmeli ve enerji başta olmak üzere ham maddesi dövizle alınan ürünlerde, ithal ürünlerde büyük bir tasarrufa gitmeliyiz. Kişisel harcamalardan başlayarak evlerde, iş yerlerinde ve tüm sosyal alanlarda alacağımız küçük tedbirler bile tasarrufa büyük katkı sağlamaktadır. En basiti, trafikte kişisel araç yerine toplu taşıma kullanımı vatandaşların cebini rahatlattığı gibi ülke ekonomisi için önemli bir adım olmaktadır” sözlerini kullandı.

“İTHAL ÜRÜNLERDE TASARRUFU MAKSİMUMA ÇIKARMALIYIZ”

Özellikle ithal ürünlerde tasarrufu maksimuma çıkarmamız gerektiğini belirten Palandöken, “Cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm teknolojik aletler hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası hale geldi. Ancak bunların çoğunda maalesef dışa bağımlıyız. Bu ürünler döviz kurlarına bağlı olduğu için en çok teknolojik ürünlerde tasarruf etmeliyiz. Bozulmadığı sürece teknolojik ürünleri atmamalı ve sırf bir üst modeli çıktı diye yenisini almamalıyız. Aynı zamanda elektriği suyu gereğinden fazla kullanmamalı, milli servetimizi heba etmemeliyiz. Tüketim çılgınlığına kapılıp gereğinden fazla kıyafet, ayakkabı, kozmetik ürünleri vb almamalıyız. Dinimizde de buyrulduğu gibi israfın her türlüsünden kaçınmalıyız. Alışverişe çıkmadan önce kesinlikle ihtiyaç listesi belirlemeli ve fuzuli alışverişten kaçınmalıyız” şeklinde konuştu.

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