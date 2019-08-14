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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.08.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken'den trafik uyarısı

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TESK Başkanı Palandöken'den trafik uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Bu yıl 9-13 Ağustos arasındaki trafik kazalarında 45 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 370'i aşkın kişi yaralandı. Bayramı üzüntü ve kederle hastanelerde geçirmemek için vatandaşlarımız dönüşlerinde tedbiri elden bırakmamalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, dini sorumlulukların yerine getirildiği bayram günlerini acı anılar ve kayıplarla geçirmemek için trafikte her zamankinden dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. 

Geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 192 kazada 147 kişinin hayatını kaybettiğini, 702 kişinin de yaralandığı belirten Palandöken, bu yıl 9-13 Ağustos'taki kazalarda da 45 kişinin kaza yerinde öldüğünü, 370'ten fazla kişinin yaralandığını ifade etti. 

Palandöken, şunları kaydetti: 

"Emniyet kemeri takmak, hız limitleri ve trafik ışıklarına uymak, kavşak noktalarına dikkat etmek gibi kurallar önemsendiğinde ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilanço ortaya çıkmayacak. Güzel anılarla geçirdiğimiz bir bayramı üzüntü ve kederle hastanelerde geçirmemek için vatandaşlarımız bayram dönüşlerinde tedbiri elden bırakmamalı." 

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