TESK Başkanı Palandöken'den sınav için korna uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTESK Başkanı Palandöken'den sınav için korna uyarısı
GeriEkonomi TESK Başkanı Palandöken'den sınav için korna uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.05.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken'den sınav için korna uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TESK Başkanı Palandöken'den sınav için korna uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Sınavın yapıldığı saatlerde okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klakson çalınmamalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sırasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klakson çalınmamasını istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavın gençlerin geleceği açısından önemine işaret etti. 
Sınav sırasında çevrede yürütülen gürültülü çalışmalara ara verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
 
"Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrenci 1 Haziran'da iyi bir liseye girmek için yarışacak. Sınavın yapıldığı saatlerde okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klakson çalınmamalı. Çevredeki gürültülü çalışmalara ara verilmeli. Düğün, sünnet, askerlik gibi kutlamalar dolayısıyla konvoy halinde korna çalarak şehir içinde gürültü yapılmasına engel olunmalı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız iyi bir liseye girmek için yarışırken onların dikkatini dağıtacak tüm hareketlerden kaçınmalıyız. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalı." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yüzde 90'ı tükendi... Hareketlilik havadan görüntülendi
Sahtekarlığa dikkat! Böyle arabaları tercih ediyorlar
SPK'dan derecelendirme kuruluşları tebliğinde yabancı uyruklular için düzenleme
Türkiye'nin en önemli güzergahlarından... Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!