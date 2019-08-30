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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.08.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken'den sahte içki uyarısı

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TESK Başkanı Palandöken'den sahte içki uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Merdiven altı kaçak alkol üretimlerine göz açtırılmamalı, yapılan denetimler daha da artırılmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte içki üretenlere karşı denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, tüketicileri merdiven altında üretilen kaçak içkiye karşı uyardı. 

Sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümleri hatırlatan Palandöken, "Bu yılın yaz döneminde kayıtlara geçen 23’ün üzerinde kişi kaçak alkolden hayatını kaybederken birçok kişi de tedavi görüyor. Buna rağmen halen merdiven altı üretim devam ediyor. Bu tür üretimlere göz açtırılmamalı, yapılan denetimler daha da artırılmalı. En önemlisi yaşanan olumsuz gelişmelerden toplum olarak ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı. 

Alkol ve tütün gibi zararlı maddelerin kullanımını tavsiye etmediklerinin altını çizen Palandöken, "İllaki bunları tüketeceklerse merdiven altı yerine, TAPDK satış belgesi olan yerlerden temin etmeliler." değerlendirmesinde bulundu. 

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