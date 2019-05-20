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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken’den “gross market” uyarısı

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TESK Başkanı Palandöken’den “gross market” uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşlarımız gross market tabelasına aldanmasın” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda gross market furyasının öne çıktığını ve grosslara karşı ayakta kalmak isteyen yerel marketlerin sırf müşteri çekmek için tabelalarını gross olarak değiştirdiğine dikkat çekti. 

Piyasada “gross çılgınlığı” yaşandığının altını çizen Palandöken, “Marketi, manavı, kuruyemişçisi derken adım başı bir gross var. Bu gross marketlerde perakendeciye değil vatandaşa satış yapılıyor. Oysa gross marketlerin özelliği, perakendeciye toptan satış yapan mağazalar olması gerekirken son dönemde perakende satış yapılması küçük esnafa büyük zarar vermeye başladı. Önceden parmakla sayılacak kadar az olan gross market sayısı şimdi yerel marketlerle yarışır hale geldi. Zincir marketler karşısında her geçen gün güç kaybeden yerel marketler müşteri çekmek için tabelalarını gross market yönüne çevirdi” diye konuştu.

“TABELAYA GROSS MARKET YAZARAK MÜŞTERİ ÇEKİYORLAR”

Küçük yerel marketlerin ayakta kalmak için gross marketlere karşı direnmek adına isim değiştirmenin geçici bir çözüm olduğunu anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Perakendeci esnafa toptan satış yapmak amacıyla açılan gross marketler, kuruluş amacından saparak esnafımıza haksız rekabet oluşturmaya başladı. Başlangıçta iş yeri vergi numarası şartıyla yalnızca dükkan sahiplerine satış yapan grosslar halka perakende satış yapıyor. Yani hem esnaf hem de vatandaş gross marketten alışveriş yaparken ürünleri aynı fiyattan satın alıyor. Bunu fırsat bilen yerel marketler ise gross marketlerin ucuzluk algısını kullanarak tabelalarını gross olarak değiştiriyor. Ancak bu bir çözüm değil. Çözüm perakende sektörünü düzenleyen kanunun zaman kaybedilmeden yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Artık her mahallede adım başı bir gross var. Bu durum, başta bakkal, büfeci, kuruyemişçi, manav, kasap, şarküteri ve unlu mamuller olmak üzere perakende sektöründeki küçük esnafı her geçen gün zora sokuyor. Zaten sayıları 32 bini aşkın zincir market ve 410’un üzerindeki AVM ile baş edemeyen esnafımız bir de grosslar yüzünden zarar ediyor” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZIN ÜZERİNDEKİ HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Gross marketlerin perakende sektörü için cazibesini yitirdiğini belirten Palandöken, “Ucuzluk iddiası ile satış yapan gross marketlerdeki fiyatlar zincir marketlerle yarışır hale geldi. Vatandaşlarımız her gördüğü gross market tabelasına aldanmamalı. Alışveriş yaparken mutlaka birden fazla işletmeye gidip fiyat takibi yapılmalı. Gross marketlerde sadece gıda ürünleri değil kırtasiye malzemeleri, kozmetik, zücaciye ürünleri hatta giyim, spor malzemeleri ve inşaat malzemeleri bile satılıyor. Küçük esnafın ayakta kalabilmesi için başta ulusal ve yerel zincir marketler ile AVM’ler ve gross marketlere düzenleme getirilmeli. Gross marketlerin perakende satış yapması mutlaka bir kurala bağlanmalı. Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli” ifadelerini kaydetti.

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