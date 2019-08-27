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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.08.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken'den balıkçılara çağrı

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TESK Başkanı Palandöken'den balıkçılara çağrı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Kaliteli balık için bilinçli avlanmak şart. Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, balıkçıların ve balıkçı esnafının yeni av sezonu için gün saydığını belirterek, "Kaliteli balık için bilinçli avlanmak şart. Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde avlanma sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlayacağını hatırlattı. 

Balıkçılığın desteklenmesi gereken en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Palandöken, "Artan maliyetler karşısında desteklenmesi gereken önemli sektörlerden birisi de balıkçılarımız ve balıkçı esnafımız. Onlar balığı ne kadar iyi tutar, muhafaza eder ve satışa uygun hale getirirse vatandaşlarımız da o kadar kaliteli balık yer." değerlendirmesinde bulundu. 

Kaliteli balık için bilinçli avlanmanın önemine işaret eden Palandöken, "Kaliteli balık için bilinçsiz avlanmanın da önüne geçilmeli.” ifadesini kullandı. 

Palandöken, Türkiye'nin balık tüketiminde dünya sıralamasındaki yerine ve kişi başı tüketim miktarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Kışın çok soğuk geçeceği tahmin edildiğinden hamsi başta olmak üzere palamut, lüfer gibi onlarca çeşit balığın bereketli ve bol olacağını ümit ediyoruz. Fakat üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde tüketimimiz oldukça az. Yıllık kişi başı tüketim ülkemizde 8 kilogram iken Avrupa ülkelerinde bu tüketim 25 kilograma kadar çıkıyor. Tüketimin artması ve özellikle çocuklarımıza haftada 2 gün balık yedirmemiz gerekiyor.” 

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