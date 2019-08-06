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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.08.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken: Yılın 7 ayında 135 bin 964 iş yeri açıldı

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TESK Başkanı Palandöken: Yılın 7 ayında 135 bin 964 iş yeri açıldı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Temmuz sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı, yılın 7 aylık döneminde 22 bin 838 artarak toplamda 1 milyon 776 bin 51'e ulaştı. "Bu dönemde 135 bin 964 iş yeri açılırken 61 bin 390 iş yeri ise kapandı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,  yaptığı yazılı açıklamada, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Temmuz sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 22 bin 838 artarak 1 milyon 776 bin 51'e yükseldiği bilgisini veren Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 911 bin 773 iş yeri olduğuna işaret etti. Palandöken, şunları kaydetti: 

"Bu dönemde 135 bin 964 iş yeri açılırken 61 bin 390 iş yeri ise kapandı. 49 bin 528 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 25 bin 46 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 144 bin 981 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 9 bin 17 azalarak 135 bin 964 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı." 

Palandöken, yılın 7 aylık döneminde iş yeri artışının en çok İzmir'de görüldüğüne dikkati çekerek, "7 ayda İzmir'de iş yeri sayısında 2 bin 913 artış kaydedildi.

İzmir'in ardından İstanbul’da iş yeri sayısı 2 bin 882, Antalya’da 2 bin 754, Bursa'da bin 550 ve Muğla'da bin 465 arttı. Öte yandan 7 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 311 ile Yozgat, 231 ile Ordu, 226 ile Malatya, 201 ile Çorum ve 164 ile Mardin oldu." ifadelerini kullandı." 

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