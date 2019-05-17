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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken: Ulaşım sektörü sorunların çözülmesini bekliyor

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TESK Başkanı Palandöken: Ulaşım sektörü sorunların çözülmesini bekliyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının yaşadığı sorunların aşılmasını talep etti.

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren tüm şoför esnafının birçok sorunu olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Servisçi, halk otobüsçü, taksici, minibüsçü, kamyon, kamyonetçi gibi tüm ulaşım sektöründe çalışan esnafımızın artan maliyetler başta olmak üzere çok sayıda sorunu var. Bu sorunların çözüme kavuşturulması, zincirleme olarak ekonomimizi ve vatandaşımızı da olumlu etkileyecektir” dedi. 

Ticari araçlarda ÖTV’siz araç yenileme süresinin 30 Haziran’da sona erdiğini hatırlatarak şoför esnafının sorunlarına değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Halk otobüslerinin bir kısmına uygulanan yüzde 1,5 oranındaki hasılat esaslı KDV uygulaması tüm şehir içi toplu taşıma sektörüne yaygınlaştırılmalı. Ticari araçlarda ÖTV’siz araç yenileme uygulamasının süresi uzatılmalı ve bu teşvikten yararlanamayan tüm esnafın bu haktan yararlandırılması sağlanmalı. Okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmama şartı kaldırılmalı. Bu araçlar her yıl düzenli olarak bakımları yapılıp muayeneden geçirildiği için trafiğe uygun ve güvenli. Bu araçlar halen kullanılabilirken ve tüm bakımları yapılıyor ve muayeneden geçebiliyorken değiştirilmesi hem çok büyük bir israfa hem de ülke dışına döviz çıkmasına neden oluyor. Korsan taksicilik yapanların denetimleri artırılmalı. Nakliyeci esnafının artan maliyetlerini düşürecek uygulama ve teşvikler sağlanmalı. Halk otobüslerine ücretsiz taşınan yolcular için verilen destek artırılmalı ve destek yolcu başına verilmeli. Taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü esnafımızın ekmeğini bölen AVM’lerin ücretsiz servis taşımacılığı engellenmeli. Şoför esnafımızın tümüne ticari akaryakıt desteği verilmeli” dedi. 

“ŞOFÖR ESNAFIMIZIN EN ÖNEMLİ SORUNU ARTAN MALİYETLER”

Ulaşım sektörünün vatandaşı ve ekonomiyi doğrudan etkilediğini vurgulayan Palandöken, “Taksici, halk otobüsçü, minibüsçü kamyon, kamyonetçi, servisçi esnafımız gibi tüm ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en önemli sorunu artan maliyetler. Akaryakıttan araç bakımlarına, araç yenileme yaşından vergilere kadar tüm kalemlerde maliyetler arttı. Artan maliyetlerin altında ezilen şoför esnafımız bunu vatandaşa yansıtamadığı için zorluk yaşıyor, iş değişikliğine gitmek zorunda kalıyor. Bu yüzden şoför esnafımızın rahatlatılması, zincirleme olarak vatandaşımızı, dolayısıyla enflasyonu ve ekonomimizi olumlu etkiler. Özellikle ticari akaryakıt imkanı tanınması fiyatlarla birlikte enflasyonun da düşmesini sağlar” ifadelerini kullandı.

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