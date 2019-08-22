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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken: Milli servetimiz çöpe gidiyor

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TESK Başkanı Palandöken: Milli servetimiz çöpe gidiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her yıl yaklaşık 1,7 milyar ekmek, 18 milyon tonun üzerinde meyve ve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine işaret etti. 

İsraf edilen gıdaların maliyetiyle çok sayıda okul, hastane, köprü, yol gibi önemli hizmetlerin yapılabileceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: 

"Yazın bereketli ve ucuz olan ürünleri farklı yollardan muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz. Yani su akarken testiyi doldurmalıyız ki sonra sular kesilince susuz kalmayalım. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1,7 milyar ekmek ve 18 milyon tonun üzerinde meyve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor. Araştırmalara göre, gıda israfının yıllık maliyeti yaklaşık 214 milyar lirayı buluyor. Evlerdeki israfın yanı sıra lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu alanlarda gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Palandöken, gıda israfıyla mücadelede kamu spotları ve kampanyaların tek başına yeterli olmadığını, herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapmasının önemine dikkati çekti. 

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