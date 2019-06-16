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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.06.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün

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TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "(BDDK kredi kartı taksit düzenlemesi) Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kartı taksit sınırlarında yaptığı düzenlemeye ilişkin, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli." talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, BDDK'nın mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan hava yolları ve konaklama harcamalarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısını artırdığını anımsattı. 

Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizlerinin de düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 253 bin 85 kişi oldu. Gecikme faizlerinin düşürülmesi borçların ödenmesinde kolaylık sağlayacaktır. Bankalar elini taşın altına koymalı ve bu oranı yüzde 2,65'ten aşağı çekmeli." ifadelerini kullandı. 

Palandöken, Türkiye Bankalar Birliğinin ilk çeyrek verilerine göre kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibi devam eden 2,4 milyon kişi olduğuna işaret ederek, BDDK'nın bu kapsamda çok önemli bir adım attığını kaydetti.

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