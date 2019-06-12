TESK Başkanı Palandöken “İmar barışının süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTESK Başkanı Palandöken “İmar barışının süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı”
GeriEkonomi TESK Başkanı Palandöken “İmar barışının süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
12.06.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken “İmar barışının süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TESK Başkanı Palandöken “İmar barışının süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, İmar Barışı'na ilişkin sürenin uzatılarak dar gelirli vatandaşların yapı kayıt belge ücretlerinin taksitlendirilmesini istedi.

İmar barışı başvuru süresinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “15 Haziran Cumartesi günü sona erecek olan İmar Barışı’nın başvuru süresi yıl sonuna kadar devam etmeli. Ülke genelindeki yaklaşık 13 milyon kaçak yapının 10 milyonu İmar barışı uygulamasından faydalandı. İmara aykırı ve ruhsatsız yapıların tümünün kayıt altına alınabilmesi için başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı. Dar gelirli vatandaşlarımız için yapı kayıt belgesi ücretleri taksitlendirilmeli” dedi. 

“İMAR BARIŞI İÇİN 3 MİLYON BAŞVURU DAHA BEKLENİYOR”

İmar barışından herkesin faydalanabilmesi için sürenin uzatılması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınarak yasallık kazanması için uygulanan İmar Barışı, imar sorunlarını çözdüğü gibi, ekonomiye de katkı sağladı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana, 10 milyonu aşkın başvuru ile devletimiz 18.5 milyar lira kazanç elde etti. En çok başvuru yapılan iller ise İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Ülke genelindeki tüm kaçak yapıların kayıt altına alınabilmesi için yaklaşık 3 milyon başvuru daha yapılması gerekiyor. İmar barışından faydalanamayanlar için yıl sonuna kadar hak tanınmalı” diye konuştu.

“İMAR BARIŞI SAYESİNDE KAÇAK ELEKTRİK VE SU KULLANIMI AZALACAK”

İmar barışına başvuranların 30 Haziran’a kadar ödeme yapması gerektiğini hatırlatan Palandöken, “İmar barışı uygulamasından en çok dar gelirli vatandaşlarımız yararlanıyor. Bu vatandaşlar ve esnafımız için gayrimenkul değerinin yüzde 3'ü ve yüzde 5'i kadar yapılması gereken ödeme tutarı oldukça yüksek bir rakam olabiliyor. Bu nedenle imar barışına başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılırken, yapı kayıt belgesi ücretleri 3 taksitte tahsil edilebilmeli. İmar barışı için vatandaşa sağlanacak her kolaylık, yine vatandaşa ve devletimize olumlu olarak yansıyacaktır. Kaçak yapılarda oturanların evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamasının ya da kaçak kullanım yapmasının önüne geçilecektir. Öte yandan, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirin yine deprem ve afet risklerine hazırlık için kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak olması da kentlerimizin daha yaşanılabilir olmasına katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bayramda rekor kırdı! Resmen doldu, taştı...
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Torba Yasa yürürlüğe girdi... İşte o maddeler
Kraliçe satışa başladı... İşte villasına istediği fiyat
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var...