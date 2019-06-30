TESK Başkanı Palandöken: Esnaf ekonomik paketlerde yer almalı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTESK Başkanı Palandöken: Esnaf ekonomik paketlerde yer almalı
GeriEkonomi TESK Başkanı Palandöken: Esnaf ekonomik paketlerde yer almalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.06.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

TESK Başkanı Palandöken: Esnaf ekonomik paketlerde yer almalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf ekonomik paketlerde yer almalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken esnaf için yeni ekonomik paketlerin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Açıklanan ekonomi paketlerinde uzun süredir esnafla ilgili maddelerin olmadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “En ufak bir ekonomik dalgalanmadan en çok etkiyi gören kesim olarak esnaf ve sanatkarımız için yeni bir destek paketi hazırlanmalı. Perakende Yasası'nın güncellenmesi, can suyu kredisi, kara liste sorunu nedeniyle etkin bir sicil affı gibi konular başta olmak üzere esnafımız destek paketine ihtiyaç duyuyor” dedi.

Destek veya teşvik paketlerinde esnaf ve sanatkarın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yılın bu aylarından itibaren Yeni Ekonomi Yaklaşım Paketi, Yeni Ekonomi Programı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Paketi, KOBİ Değer Kredisi Paketi, Seracılık Kredi Paketi, KOBİ Değer Kredisi 2, Yapısal Dönüşüm Adımları Paketi, İvme Paketi gibi birçok ekonomi paketi açıklandı. Fakat bu paketlerde esnafımız unutuldu. KOBİ’leri ilgilendiren paketlerin çoğundan da esnafımız yararlanamadı. Döviz kurlarındaki iniş ve çıkışlar, enflasyon oranları gibi nedenlerle esnafımız zor dönemlerden geçti” dedi. 

“ESNAF CAN SUYU KREDİSİ VE DESTEK PAKETİ BEKLİYOR”

Ekonomik büyümede esnaf ve sanatkarın payının büyük olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Ekonomimiz, ekonomimizin yapı taşı olan esnafımızın korunması ile büyür ve gelişir. Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına olan bir paket hazırlanmalı. 2 milyona yakın iş yeri ile ekonomi pastasında olmazsa olmaz bir payı olan esnafımızın bu destek paketine ihtiyacı var. Perakende Yasası'nın güncellenmesi, zincir marketlerin mantar gibi çoğalmasının önüne geçilmesi, kara liste sorununun çözülerek etkin bir sicil affı getirilmesi ve esnafın kredi imkanlarına ulaşabilmesi, can suyu kredisi niteliğinde sıfır faizli kredi imkanlarının sağlanması gibi konular başta olmak üzere yeni ve esnafa özel bir destek paketinin hazırlanması, yalnızca esnafı değil ekonomik büyümemizi de olumlu etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar
Kazancı yıllık 350 bin dolar! 100 binden fazla kişiyi işe alacaklar
En hafif ceketi Giresun’da üretti
Zorlu bölgede fırsatları görüyoruz