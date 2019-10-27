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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Tescilli üzümlere talep artışı üreticinin yüzünü güldürdü

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Tescilli üzümlere talep artışı üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğiyle öne çıkan Elazığ'da bu yılki yüksek verim, tescilli boğazkere ve öküzgözü üzümlerine talebin artmasını sağladı.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Elazığ'da bu yılki yüksek verim, tescilli üzümlere talebi artırdı. Toprak ve iklim yapısından dolayı 60 çeşit üzümün yetiştiği kentte, bu yılki verimde geçen yıla oranla yüzde 30 artış bekleniyor.

Ürün artışının yanı sıra kentte özellikle yetiştiriciliği yapılan, kendine has tadı, aroması ve iri taneleriyle coğrafi işaret tesciline sahip boğazkere ve öküzgözü üzümlerine talep artışı üreticisinin yüzünü güldürüyor. Bağ bozumunun başlamasıyla gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, hasat ettikleri ürünleri tarlada bekletmeden satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Üzüm yetiştiricisi Osman Berker, AA muhabirine, bereketli bir yıl yaşadıklarını ve yetiştirdikleri üzüme talep artışından dolayı hasat ettikleri ürünleri bekletmeksizin tarladan müşteriye sattıklarını söyledi. Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldıklarını belirten Berker, "Üzümümüzün kalitesi gayet güzel, büyükşehirlerden ve komşu illerden siparişler alıyoruz." diye konuştu.

Üretici Nebahat Çıta da ülkenin dört bir yanındaki müşterilerden yoğun sipariş aldıklarını, bunları yetiştirebilmek için sıkı bir mesai harcadıklarını bildirdi.

"FARKLI PROJELERLE DESTEKLER SUNUYORUZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da Elazığ'ın tarımsal potansiyeli bakımından en önemli değerlerinden birinin üzüm yetiştiriciliği olduğunu belirtti. Kentte 110 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılan üzümden geçen yıl 80 bin ton civarında rekolte elde ettiklerini ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Bunun ciddi manada istihdama ve üretime katkısı bulunmaktadır. Üzüm hasadının yapıldığı dönemde insanlarımız harıl harıl çalışarak Türkiye'nin birçok yerine ve dolaylı olarak ihracata üzüm gönderiyorlar. Aynı zamanda hasat edilen üzümle köylerimizde kadınlarımız ve erkeklerimiz geleneksel olarak birinci sınıf doğal 'orcik' yapıp piyasaya sürmektedirler. Bizler de üreticilerimizin hasat ettikleri üzümü katma değeri daha yüksek ürün haline getirmeleri ve kazançlarını daha da artırmaları için farklı projelerle destekler sunuyoruz."

ÜZÜM REKOLTESİNDE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ BEKLENİYOR

Karahan, Elazığ'ın toprak ve iklim şartları, dağları ile çevresini saran baraj göllerinin oluşturduğu mikro klima özelliklerinin kaliteli üzümün yetişmesi için ideal koşullar sağladığını dile getirdi. Bu yıl bol yağışların üzümde verimi olumlu etkilediğini aktaran Karahan, şöyle devam etti:

"Bu yıl iklim şartlarının elverişliliğinden dolayı üzüm rekoltesinde yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla 100 bin ton civarında üretim bekliyoruz. Tabii bunu hasat sonunda netleştireceğiz. Ancak üretim artışı, kaliteden dolayı meydana gelen talebi yine de karşılayamamaktadır. Bizler de her geçen yıl artan bu talebin karşılanması için yeni üretim sahaları açmaya yönelik çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz."

İKLİM, 60 ÇEŞİT ÜZÜMÜN YETİŞMESİNE İMKAN SAĞLIYOR

Karahan, kentte coğrafi işaret tesciline sahip boğazkere ve öküzgözü üzümleri başta olmak üzere köhnü, şilfoni, Ağın beyazı, kırmızı gibi isimlerle adlandırılan 60 çeşit üzümün yetiştiğini kaydetti.

Üzüm hasadının aralık ayına kadar devam ettiğini aktaran Karahan, "Üzümlerimiz toprak yapısından, iklim ve coğrafi koşullarımızdan dolayı çok iyi bir aroma ve lezzete sahip, kalitesi de en üst seviyede. Bu ürünümüzün direkt Elazığ'ımızdan ihracata konu olması için özellikle de soğuk hava zincirlerinin kurulması, paketleme ve işleme ünitelerinin ilimize kazandırılması hususunda bütün paydaş kurumlarla birlikte ciddi çalışmalar yürütülüyor." dedi.

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