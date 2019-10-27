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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Tescilli "hardaliye" Avrupa pazarına açılacak

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Tescilli "hardaliye" Avrupa pazarına açılacak

Türk Patent Enstitüsünce marka tescili verilen "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi"nin Avrupa pazarına açılması için çalışma başlatıldı.

Kırklareli'nin yerel tadı, üzüm şırasının hardalla buluşması sonucu oluşan hardaliye, Avrupa pazarına açılıyor.

Atatürk'ün 20 Aralık 1930'da Kırklareli ziyaretinde ikram edilen ve "Bunu milli içecek haline getirin" dediği hardaliyeye her geçen gün talep artıyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) 2017 yılında yaptığı başvuru sonucu Türk Patent Enstitüsü tarafından "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi" olarak marka tescili verilen ürün, İtalya'da başlatılan "Slow Food" hareketince korunması gereken yerel lezzetler kapsamında hazırlanan listede de yerini aldı.

İrlanda'da faaliyet gösteren bir firma tarafından da ithal edilmek istenen hardaliyenin Avrupa pazarına satılarak, ününün daha da artırılması hedefleniyor.

KTSO Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, hardaliyenin tanıtımına ve pazar alanının genişletilmesine önem verdiklerini söyledi.

"İRLANDALILAR İTHAL ETMEK İSTİYOR"

Hardaliyenin marka tescilini aldıklarını, İtalya'da başlatılan "Slow Food" hareketinin korunması gereken yerel lezzetler kapsamında hazırladığı listeye de eklenmesini sağladıklarını ifade eden Ilık, bu ürünün ihracatına yönelik girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Hardaliyeye Avrupa'dan gösterilen ilginin sevindirici olduğunu vurgulayan Ilık, "Hardaliye bölgemizde yüzyıllardır üretiliyor. Şimdi uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla girişimlerde bulunduk. İrlanda'dan uluslararası kabul görmüş Wine Lab firması yetkilileri gelerek hardaliyenin üretildiği yerleri ziyaret etti. Üründen numuneler aldılar. Ülkelerine ithal etmek istiyorlar." diye konuştu.

Ilık, hardaliyeyi "milli içecek" yapmak için emin adımlarla ilerlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Yerel ve milli içeceğimiz haline getirmeye çalıştığımız hardaliyenin coğrafi işaretinden sonra, dünya pazarına tanıtabilmek, uluslararası bilinirliğini artırabilmek için çalışmalarda bulunuyoruz. Dünya çapında bilinilirliği çok daha arttı. Talep de alıyoruz. Yeni hedefimiz bağcılığı artırabilmek. Bölgemizde bağcılığı da artırarak hardaliye taleplerini karşılayabilecek duruma geleceğiz." 

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