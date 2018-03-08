Terzioğlu yeniden başkan

Başkan yardımcılıklarına ise Oak Capital Ventures CEO’su Dr. Kemal Kalafat, Keller Willams Gayrimenkul Yönetici Ortak Devrim Aka ve Concurrent Tecnologies CEO’su Cüneyt Türktan getirildi.

Konseyin Genel Sekreterliğini ise yine Smart Systems İş Geliştirme Direktörü Arda Baskan yürütecek. Birçok yeni ismin girdiği 16 kişilik yeni yönetim kurulu Zafer Arıhan, Recep Sancak, Barbaros Karaahmet, Adnan Vural, İlhan Geçkil, Hakan Bek, Ufuk Gürül, Can Karayel, Murat Sarıoğlu, Cengiz Aşık ve Zeynep Ecemiş’ten oluşuyor. Konseyin Yüksek Danışma Kurulu ise Kemal Güleryüz, Patrick Anderson, Yücel Özden, Ali Serdar Baran, Cüneyt Çilingiroğlu, Kenan Çağlar, Banu Başar, Serhat Akpınar, Nilüfer Sapancılar, Rıdvan Sezer ve Murat Çelik’ten meydana geldi.

ŞEREF ÜYELERİ BELLİ OLDU

Ayrıca bu genel kurulda Konseyin Şeref Üyeleri de belirlendi. Buna göre Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Leyla Alaton, Lale Aytaman, Davut Ökütçü, Mona Sunshine, Özlem Pintanoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Erhan Atay, Tamer Sökmen, Hasan Kökten ve Barry Kartal’ın yanı sıra ABD’nin eski Ankara Büyükelçileri Robert Pearson, James Jaffrey, Francis Ricciardone, Ross Wilson, Richard Barkley ve James Holmes de Şeref Üyesi olarak seçildi.