Terörden temizlenince Kato Dağı'nda petrol aranmaya başlandı
Terörün temizlendiği Kato Dağı'nda petrol aranmaya başlandı. Beytüşşebap’ta petrol arama ekipleri inceleme yapacak.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve yıllarca teröristlerin üs olarak kullandığı Kato Dağı'na yapılan operasyonlarla terör unsurları tamamen temizlenirken, terörden arındırılan bölgede petrol arama çalışmaları başlatılacağı bildirildi. Petrol arama ekipleri inceleme çalışmaları başlatmak için uzun bir konvoyla Beytüşşebap ilçesine geldi
Kato Dağı Feraşin bölgesinde petrol olabilme ihtimali üzerine yetkililer harekete geçti. Terörden arındırılan bölgede inceleme yapmak üzere yola çıkan ekipler, Beytüşşebap ilçesine ulaştı. Beytüşşebap ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağı'nda petrol olabilme ihtimali üzerine 100 araçlık ekip ilçeye geldi. Teröristlerin 'Girilemez' dediği Kato Dağı'nda güvenlik sağlandıktan sonra petrol arama çalışmaları hız kazandı. İlçeye gelen ekiplerin bölgede yapacakları çalışmaların ardından rapor hazırlayacakları ve bu raporlar doğrultusunda petrol bulunması halinde çalışmalara hız verileceği bildirildi.
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