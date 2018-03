‘Terminatör’den petrol devlerine dava

ESKİ Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, büyük petrol şirketlerine, uzun yıllardır iklim değişikliği ve çevresel bozulmaya sebebiyet vermeleri nedeni ile dava açacağını duyurdu. Schwarzenegger’in davayı “taammüden cinayet teşebbüsü” (First Degree Murder) gerekçesi ile açacağı belirtilirken, kendisine tüm dünyadaki insanları bilinçli olarak ölüme götüren petrol şirketlerini mahkemelere çıkartarak bu durumu açığa çıkarma misyonunu seçtiği açıklandı.

Ekolojist’in haberine göre Schwarzenegger, “Tüm dünyada insanları bilerek öldürenler” olarak adlandırdığı Big Oil’e açacağı dava için birçok özel hukuk firmasıyla çalıştığını ve davası için bir kamu planı geliştirdiğini belirtiyor.

Austin’de düzenlenen Güneybatı Festivali’nde (SXSW) duyurulan haber ile birlikte Schwarzenegger’in kendi toprakları olan Viyana, Avusturya’da büyük bir çevre konferansına ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bildirildi. Schwarzenegger, petrol şirketlerine açacağı bu dava ile daha önce tütün endüstrisine karşı kazandığı başarıyı tekrarlamayı umuyor.

RİSKİ BİLİYORLARDI

Schwarzenegger yaptığı açıklamada “Bu, sigara içme sorunundan farklı değil. Tütün endüstrisi yıllardır biliyordu ki, sigara içmek insanları öldürür, insanlara zarar verir ve kansere neden olur. Ancak onlar bu gerçeği halktan gizleyerek ve reddetmiştir. Sonra nihayetinde konu mahkemeye götürüldü ve bundan dolayı yüz milyonlarca dolar ödemek zorunda kaldılar. Petrol şirketleri de aynı şekilde, fosil yakıtlar yüzünden küresel ısınmanın gerçekleşeceğini ve bu durumun insanların hayatları için riskli olacağını, 1959’dan beri biliyorlardı” dedi.

Schwarzenegger ayrıca petrol şirketlerinin, tüketim riskleri konusunda kamuya karşı bir görevi olduğuna inanıyor. Schwarzenegger, “Ürününüzün insanları öldürdüğünü bilmek ve sigara paketlerinde olduğu gibi bir uyarı etiketi yerleştirmemek kesinlikle sorumsuzluk. Her benzin istasyonu üzerinde ve her arabanın üzerinde bir uyarı etiketi bulunmalı, fosil yakıtların kullanıldığı her ürün üzerinde bir uyarı etiketi bulunmalı” dedi.

Mahkemenin nihai başarısından bağımsız olarak, Schwarzenegger en azından konuya ışık tutmayı ve farkındalık yaratmayı umut ediyor ve sözlerine şunu ekliyor; “Bir odaya girerseniz ve birisini öldüreceğinizi biliyorsanız, bu birinci derece cinayet olur; petrol şirketleri ile arasında bir fark göremiyorum.”