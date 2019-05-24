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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.05.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Termal turizm bayram edecek

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Termal turizm bayram edecek

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması termal otellere ilgiyi artırdı. Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, çoğu beş yıldızlı tesislerin tatil öncesi rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, "Şu anda bayram periyoduna 8-10 gün var. Bu tarihe kadar tüm oteller yüzde yüz doluluğa ulaşacaktır. Bayramda genellikle iç pazar ağırlıklı çalışıyoruz. Yüzde 97'si Türk misafirlerden, geri kalanı ise yabancı misafirlerden oluşuyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması termal otellere ilgiyi artırdı.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, beş yıldızlı otellerin de aralarında olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Bir termal otelin genel müdürü olan Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde otellere ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının otellere ilgiyi daha da artırdığını belirten Gümüşhan, "Şu anda bayram periyoduna 8-10 gün var. Bu tarihe kadar tüm oteller yüzde yüz doluluğa ulaşacaktır." dedi.

Bayram süresince otellerde müzik, eğlence ve animasyonlar ile misafirlere dolu dolu bir tatil imkanı sunacaklarını anlatan Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Her otel kendi çapında misafirlerini memnun edebilmek için çeşitli aktiviteler hazırladı. Biz de otelimizde birçok aktivite imkanı sunacağız. Buraya gelen misafirlerimiz inşallah tüm tesislerden memnun olarak ayrılacak. Önümüzde yaz tatili var. Afyonkarahisar'da yaz sezonunda da yüksek doluluk bekleniyor. Ondan sonra Dünya Motokros Şampiyonası var. İnşallah tüm oteller olarak 2019'u en iyi şekilde kapatacağız. Bayramda genellikle iç pazar ağırlıklı çalışıyoruz. Yüzde 97'si Türk misafirlerden, geri kalanı ise yabancı misafirlerden oluşuyor.

AKDENİZ VE EGE'DEKİ DOLULUK AFYONKARAHİSAR'A YANSIYOR

Gümüşhan, son 4-5 yıldır Afyonkarahisar'daki termal otellerin yazı kış döneminden daha çok dolulukla geçirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun nedeni de gurbetçilerimizin buradaki termallere ve tarihi yerlere olan çok büyük ilgisi. Bir de Akdeniz ve Ege bölgesindeki tüm otellerde yaz döneminde çok yüksek doluluk var. Bu da bizim doluluğumuzun artmasına neden oluyor. Bu yıl da aynı olacağını düşünüyoruz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."

"TALEP GERÇEKTEN ÇOK YÜKSEK"

Bir termal otelin genel müdürü Ümit Uysal da bayramla beraber turizmde iç pazarın daha da canlandığını vurguladı.
"Deniz, kum ve güneş" turizminin başlamak üzere olduğunu anlatan Uysal, "Bizim gibi tesisler de hem termal hem de sağlık turizmi ile bölgeye üst düzeyde katkı sağlıyor. Bunun içerisine fizik tedaviyi de dahil ederseniz hem dinlenme hem eğlence hem de şifa bulma anlamında bir kombinasyon oluşuyor. Yapacağımız gala geceleriyle bayramı kutlayacağız. Yüzde 90-100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz. Talep gerçekten çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Otelin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Ali Kemal Balut ise fizik tedavi merkezinde bayramda da hizmetlerinin devam edeceğine değindi.

Termal su ve fizik tedavi kombinasyonunda daha başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Balut, "Bu yüzden de Türkiye'nin pek çok yerinden misafirlerimiz buraya geliyor. Termal tedavi yüzyıllar öncesine uzanan kadim bir tedavi. Bizim farkımız, termal tedaviyle yeni modern fizik tedaviyi bir arada uygulayarak, hastalarımızda daha başarılı sonuçlar almaya çalışmak." diye konuştu.

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