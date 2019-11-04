Termal şok.... Ve şirket yöneticisi konuştu

Öngen, dolandırıldığını iddia eden kişinin kendilerinden hisseli gayrimenkul, aynı zamanda da tatil üyeliği aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Şahsın imzalamış olduğu tamamen yasal bir belge var. Bu belge, bizden üye olan herkese bir nüshası onda kalmak üzere veriliyor ve altında da imzası var.

Okudum, anladım da yazıyor, bu belge kendisinde de var. Sözleşmede en önemli kısımlardan bir tanesi, bunun Termal Tapu Müdürlüğünün oluru ve Termal Kaymakamının oluruyla hazırlanmış bir belgedir.

İkinci maddeye bakarsak diyor ki Bu taşınmazlar bir devre mülk değildir diyor. Bize devletin oluruyla verilmiş belge, biz de kendilerine takdim ediyoruz, kendileri de ’okudum anladım’ diyor, imzalıyor. Birincisi bu yanlış,’devre mülk’ deniyor, biz devre mülk değiliz. ’Artı hisse’ diyor, burada diyor ki; Bu taşınmazların her bir bağımsız bölümü genellikle 7-3650 hisse olarak satılmaktadır, yaklaşık 521 hissedar etmektedir. Bu kadar çok hissedara bir bağımsız bölüm satılması için yasal bir engel bulunmamaktadır. Termal Tapu Müdürlüğü ve Termal Kaymakamlığının onayıyla bizim hakkımızda şikayetçi olan belgedir, kendi imzası da vardır."



Sözleşmenin hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi olduğunu ifade eden Özgen, şunları söyledi:



"Kendisinin tapusu verilmiştir. Satmış olduğum tesis şu anda 2 bin 200 yataklı bir tesistir. Burada şu anda konaklayan onlarca, yüzlerce hediye tatil ve satmış olduğum üyeler konaklamaktadır. Buyursunlar, gelsinler görsünler kocaman bir tesis yaptık yaklaşık 180 milyon dolarlık, ben de bunu pazarlıyorum. Satmış olduğum üyelerden yüzlercesine, binlercesine tatil yaptırdım.

Hepsinin dataları mevcuttur. Bir de hediye tatil diyoruz alsa da almasa da elimde hediye tatil kullanan 2018 ve 2019 yazında Kuşadası, Bodrum, Yalova'da birçok hediye tatil vardır. Firmam hakkında da söylenen çok şey var, bundan dolayı çok üzgünüm."



