Termal şok: Binlerce kişi mağdur edildi!

BÜYÜK bir bölümü ‘Bedava tatil kazandınız’ telefonu ile temas kurulan kişiler, hayal ettikleri devre mülklere kavuşamadığı gibi kâbus yaşamaya başladı. Üç ayrı ildeki üç projede binlerce kişi, dolandırıldıkları iddiası ile bir yandan savcılıklara başvurdu bir yandan da ödedikleri paraları geri almak için dava açtı.

Mali Müşavir Enver Göçek, benzin istasyonundan akaryakıt alırken, yanına gelen tanıtım görevlisinin anlatımı ile Yalova Termal’deki devremülk projesinden haberdar oldu. Bir kısmı tamamlanan projenin fotoğraflarını da gören Göçek’e hisseli tapu satışı yapılacağı belirtildi. Yılın belli bir döneminde tesiste kalabileceği belirtilen Göçek’e hisse devir bedelinin 23 bin 950 lira olduğu, ancak peşin ödemesi halinde 12 bin lira ödemesi gerektiği belirtildi. Enver Göçek, D. Sağlık Termal isimli bir şirket ile 28 Haziran 2018’de sözleşme imzaladı. İlk olarak bin lira ödeyen Göçek, 11 bin liralık ödemeyi ise geçen 5 Temmuz’da şirketin hesabına banka yolu ile gönderdi.

AYNI YER BİNLERCE KİŞİYE SATILDI

Enver Göçek’e hisseli tapu devri yapıldı. Göçek, satın aldığı yeri görmeye gittiğinde ise gerçek durumla karşı karşıya kaldı. Tapu kaydına göre aynı yer Enver Göçek gibi 3 bin 650 kişiye daha satılmıştı. Yapılan hesaplamalara göre binlerce kişiye satılan odanın değeri 6.2 milyon lirayı aşıyordu. Göçek, avukatı ile yaptığı araştırmada tesisteki yerlerin toplamda 2 bin 500 kişiye satılması gerekirken, 40 bine yakın kişiye satıldığı bilgisine ulaştı.

Enver Göçek, elinde tapu olmasına rağmen tesiste ‘Boş yer yok’ gerekçesiyle kalamayacağını anlayınca tapu iptal davası açtı ve kazandı. Göçek tapusunu iptal edince bu kez, ödediği paranın iadesi için Yalova Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak, en çarpıcı gelişme ise bu aşamada ortaya çıktı. Göçek’in ödeme yaptığı şirketin tabela şirket konumunda olduğu anlaşıldı. Dava dilekçesinde ödeme yapılan şirket ile K. Otel İşletmeleri AŞ ve G. Turizm İnşaat AŞ’nin aynı kişi tarafından yönetildiği, aralarında organik bağ olduğu, dolayısı ile yaptıkları ödemenin bu şirketlerin sorumluluğunda olduğu kaydedildi. Göçek, tapuyu iptal etse de aidat ödemelerinden kurtulabilmiş değil. Göçek’in sözleşme yaptığı şirket, yıllık 470 liralık aidat ödemesi için kendisine gün aşırı mesaj gönderiyor. Gönderilen mesajlarda, aidatın ödenmemesi halinde icralık olacağı belirtiliyor.

BANKA SENETLERİ İCRAYA KOYDU

Benzer bir sorun ise Ankara Beypazarı’nda inşa edileceği açıklanan A. Termal projesi ile ilgili yaşanıyor. Emekli olan Rakia Akyıldız ve Ayhan Akyıldız çifti bu projeden devre mülk almak üzere şirket ile sözleşme yaptı. Şirket ile Rakia Akyıldız arasındaki sözleşmeye göre devremülkün bedeli 26 bin TL olarak belirlendi. Sözleşme 25 Kasım 2015’te imzalandı. Raika Akyıldız 26 bin liralık 32 senet imzaladı. Ancak Akyıldız kısa süre sonra şirket ile ilgili bir dizi olumsuz haber aldı. Taraflar aralarındaki sözleşmeyi iptal etti. Karşılıklı atılan fesih sözleşmesinde senetlerin Akyıldız’e iade edileceği kaydedildi.

‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’ SUÇLAMASI

Ancak şirket, Akyıldız gibi birçok kişiden aldığı senetleri bankaya verdi. Verilen senetlere karşılık kredi kullanıldı. Banka, kredinin ödenmemesi nedeni ile

aralarında Akyıldız’ın da olduğu birçok kişinin senedini icraya koydu. Bankanın yaptığı icra takibi ile durumdan haberdar olan Akyıldız projenin sahibi N. Mühendislik İnşaat’ın yetkilileri hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla savcılığa başvurdu. Benzer bir sorunun da Tekirdağ Saray’daki H. Termal Projesinde yaşandığı belirtiliyor. Çok sayıda mağdur, internet üzerinde kurdukları platformlarda, devremülk sahibi olamadıkları gibi ödedikleri paraları da alamadıklarını belirtiyor.

ÖDEMEYİ ALAN ŞİRKETİN İÇİ BOŞ

YALOVA’daki projede bilinçli olarak binlerce kişinin dolandırıldığını öne süren Av. Engin İsmail Köse, “Pazarlama teknikleri çok insafsızca. ‘Bedava tatil kazandınız’ deyip otele götürüyorlar. Genelde yaşlı insanlar hedef kitle. Saatlerce yüksek sesli müzik ve konuşmayla bu kişiler ikna edilmeye çalışılıyor. Bir masa ikna olduğunda zil çalınıyor, anons ediliyor, herkes alkışlıyor. İnsanlara verilen tapunun ekonomik bir değeri yok. Ödeme yapılan şirkete bakıldığında üzerinde herhangi bir mal varlığı bulunmuyor. Ancak, yaptığımız araştırmalarda aynı kişinin yönettiği üç ayrı şirket arasında organik bağ olduğunu tespit ettik. Yargıtay’ın da bu yönde kararları var” dedi. Avukat Yalçın Yurttaş ise, Ankara Beypazarı’ndaki projenin yarım kaldığını, çok sayıda insanın, imzaladıkları senetler nedeni ile hacizlik olduğunu söyledi. Avukat Yurttaş, “Bu insanların birçoğu, çok düşük bir gelire sahip. Normal zamanlarda tatil yapamayan bu insanlar, biriktirdikleri 3-5 kuruş ile devre mülk sahibi olmayı hayal ediyor. Ancak gelinen aşamada ortada devremülk olmadığı gibi bir de hacizlik duruma gelmişler” diye konuştu.

13 BİN LİRA DAHA VERİN SİZİ YÜKSEK KIRMIZI YAPALIM!

Konu ile ilgili Hürriyet’e konuşan Mali Müşavir Enver Göçek ise şunları kaydetti: “Bize satış yapıldığında, sömestr tatili ve yılın belli günleri hariç istediğimiz zaman tesisten yararlanabileceğimiz söylendi. Sözleşmeyi de bu şekilde yaptık. Bu arada sözleşmeyi imzaladığımızda saat gece 01.30 sıralarıydı. Ancak daha sonra yaptığımız görüşmede, istediğimiz zaman tesisten yararlanamayacağımız söylendi. Yılın belli dönemlerini belli renklerle ayırmışlar. Bize yapılan satış için kırmızı dönem notu düşülmüş. Bana şu teklifte bulundular. ‘12 bin lira ödeme yapmışsınız. 13 bin lira daha ödeyin sizi yüksek kırmızı döneme geçirelim. Böylece yılın istediğiniz zamanı hakkınızı kullanabilirsiniz.’ Ben bunu kabul etmedim. Bana yapılan yerin birçok kişiye satıldığını tapuyu elimize aldığımızda fark ettim. Yaptığımız hesaplamaya göre bize sıra 2 bin yıl sonra geliyor. Ki, biz tapuyu iptal ettiğimiz gün aynı yer 40 kişiye daha satılmış.”

SÖZLEŞMEYİ GECE 03.00'TE İMZALATTILAR

70 yaşındaki Emekli Ali Galip Kaya ise Yalova'daki projeden aldığı devre mülk ile ilgili şunları kaydetti: "Gece yarısı 03.00 gibi bana sözleşme imzalatıldı. o gece 2+1 kırmızı idi. sonradan yapılan görüşmede 2+1 kırmızıların satılamayacağı ve hiç getirisi olmayacağı söylenerek, üste para vererek 4+1 kırmızıya çevrildi. Daha sonraki görüşmede haziran 2019'da Araplara satış yapılacağı ve isteyenin de satabileceğini söylediler. Bende mecburen yüksek kırmızıya yükselttim. Parasını banka kredileri ile ödemeye çalışıyorum halen bankaya 60.000 TL borçluyum. Aldığım 2 bin liralık emekli maaşının yarısını onlar yüzünden bankaya ödemekteyim" dedi. Kaya'nın, para yatırdığı şirketin ise Ebcin Turizm Pazarlama şirketi olduğu öğrenildi.

AMELİYAT PARASI ALINDI

Bekriye Bahar: "Ben de Yalova Armutlu A. Termal ikinci etap devre mülk mağduruyum. İcraya verilecek muhatap bile yok. Şirket sözde iflas gösterilip içi boşaltılmış. Ben F. K.'ya mesaj da yazdım lütfen paramı iade edin ameliyat olacağım dedim. Çünkü ikinci etap yok. Beni engelledi, derdimi de anlattım engelli biriyim ve sağlık problemlerim için o paraya ihtiyacım var."





FERDİ TAYFUR'U DA ORTAK GÖSTERDİLER

Hasibe Terzi: 2013 yılında B. Termal adında A. Grup İnşaat tarafından satışa çıkarılan Bolu Mudurnu Kilözü mevkinde bulunan termalden 1 adet devre mülk aldık. Parasını da peşin ödedik tapu parasını da aldılar tapu vereceğiz diye 2015 yılında hazır olacak demelerine rağmen devre mülkler bir türlü bitirip teslim edilmedi. Ataşehir'de bir rezidansın altında ofis tutmuşlar ve lüks bir görüntü hafta sonları otobüslerle müşteri toplayıp tanıtım için götürüyorlardı. Ferdi Tayfur'u bile ortak yapmışlardı. Bir ara reklamını yaptılar fakat devre mülkler bir türü bitmedi her kez isyanda son zamanda telefonları da açmıyorlar telefondan ulaşmak mümkün değil. Benim gibi bir çok kişi mağdur oldu"