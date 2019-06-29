Terlik kavgası mahkemede bitti
Türkiye’nin iki büyük terlik markası, ‘taklit ürün’ iddiası ile mahkemelik oldu. Ceyo markasının sahibi şirket, diğer terlik üreticisi Muya’ya dava açtı.
Mahkeme, 5 yıl süren yargılama sonrası Ceyo’yu haklı buldu, taklit ürünler için toplatma kararı verdi. Yarım asrı deviren Ceyo Ortopedik Sandalet AŞ ile sektörde 25 yıldır faaliyet yürüten Muya Poliüretan Kauçuk San. ve Tic. AŞ’nin karşı karşıya gelmelerinin gerisinde, ‘taklit ürün’ iddiası yer alıyor. Ceyo adına İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, Muya’nın üretti bazı ürünlerin, kendilerine ait ‘taklit’ ürün olduğu iddia edildi.
HAKSIZ REKABET VAR
Dava dilekçesinde, bu durumun haksız rekabete yol açtığı, mahkemenin mevcut duruma son vermesi talep edildi. Dava dilekçesinde, haksız rekabete konu ürünler için toplatma kararı verilerek imha edilmelerine karar verilmesi istendi. Dava dilekçesinde, Muya’nın 50 bin TL,maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödemesine karar verilmesi istendi. Muya adına yapılan savunmalarda ise, davaya konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, davanın reddine karar verilmesi istendi. Savunma dilekçelerinde, ‘taklit’ olduğu iddia edilen ürünlerin benzerlerinin dünyaca ünlü markalarca da üretildiği kaydedildi. Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme, 50 bin TL, maddi 20 bin TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, davaya konu ürünler için de toplatma kararı verdi. Davalı Muya tarafı kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını maddi tazminat yönünden bozdu. Daire, Ceyo’ya 12.172 TL’lik maddi tazminatın, yasal faizi ile ödenmesi yönünde karar verdi.
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