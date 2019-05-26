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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tercüman cebe girdi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Tercüman cebe girdi

Teknolojiyle birlikte dil sorunu da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı.

Tercüme için önce akıllı telefon uygulamalarını kullanırken, şimdi ise yapay zekâ ve ses tanıma teknolojilerinin bir araya geldiği avuç içi kadar olan cihazları kullanmaya başlıyoruz. Geliştirilen bu cihazlar, Wi-Fi veya 4.5G gibi bağlantılarla internete bağlanıyor. Karşı tarafın konuştuğu dili algılıyor ve bunu sesli olarak size çeviriyoruz. Tabii ki sizin konuştuklarınızı da karşı tarafa aktarıyor. Dokunmatik ekran ve kalabalık gibi gürültülü ortamlarda ses algılama gibi özelliklerini de atlamayalım. Bu cihazlara alternatif olarak kulaklık modelleri de var. Kısacası yepyeni bir teknolojiyle karşı karşıyayız. İşte yeni nesil tercüme cihazları...

Google kolaylığı

Tercüme teknolojilerinin en bilineni Google’ın ‘Çeviri’ uygulaması. Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışan Çeviri uygulamasıyla hem görsel hem sesi hem de metin içeriklerini anında çevirebiliyorsunuz. Örneğin; bir yazı gördünüz. Bu uygulamayı açıp yabancı dildeki metinin üzerine getiriyorsunuz ve bu metin istediğiniz dile çevriliyor. Aynı şekilde karşınızda yabancı dilde konuşan biri var. Yine Google Çeviri uygulamasını açıp tutuyorsunuz. Ekrana söylediği cümlelerin tercümesi getiriliyor. Sizin söylediklerinizi de sesli bir şekilde karşı tarafa Çeviri uygulamasıyla iletebiliyorsunuz. Google Çeviri ücretsiz bir servis. Ancak internet bağlantısı gerekiyor.

1 saniyede çeviri

Dikkat çeken modeller arasında ‘Pulomi TT’ var. Modelin dikkat çeken tarafı çeviri süresinin hızlı olması. Paylaşılan bilgilere göre cihazın çevirme süresi 1 saniye olarak belirtiliyor. Dahili bataryası 30 saniyede şarj oluyor. Kullanım süresiyse 24 saate kadar çıkıyor. Ayrıca modelin üç farklı modu bulunuyor. Bu modlar arasında tuşa basmadan otomatik olarak tercüme seçeceği dikkat çekiyor. Modelin 52 dilde tercüme yapabildiğini belirtelim. Pulomi TT’nin öne çıkan özelliklerinden bir diğeri kolay kurulum ve kullanıma sahip olması. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan modeli bir uygulamayla eşleştiriyorsunuz. Kullanmak istediğiniz dilleri akıllı telefon üzerinden seçerek, cihazı diyaloğa girmek istediğiniz kişiye uzatıyorsunuz. 1.400 TL

WI-FI ile bağlantı

Akıllı telefonlardan tamamen bağımsız bir kullanım sunan modellerden biri XANES’in geliştirdiği ‘DW68’ modeli. Wi-Fi ve 4.5G’ye bağlanma özelliklerine sahip olan model, bu sayede internet bağlantısı akıllı telefonlara bağımsız olarak sağlanıyor ve dolayısıyla her an her yerde tercümeler anlık olarak yapılabiliyor. Her dilin birbirine çevrilebildiği 40’tan fazla dilde çeviri desteği modelin diğer özellikleri arasında. Ayrıca modelde yer alan 2.0 inçlik bir dokunmatik ekran sayesinde çevirileri aynı zamanda okuyabiliyorsunuz. İçinde yer alan oyun içerikleri sayesinde yabancı dil egzersizleri de gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yapay zekâlı sistem

En akıllı tercüme cihazlarından biri ‘FF91’. Bununda sebebi yapay zekâlı bir teknolojiye sahip olması. Konuşulan dilleri ses tanıma teknolojisi sayesinde otomatik olarak tanıyabiliyor. Yani kullanıcıların tekrar tekrar dil seçmesine gerek yok. Buna ek olarak modelin dikkat çeken diğer bir özelliği üzerindeki ekranı. Dokunmatik olarak kullanılabilen bu ekran sayesinde akıllı telefonlardan tamamen bağımsız bir kullanım avantajı sunuluyor. Model, 18 farklı dilde çeviri yapabiliyor. Yüksek kapasiteli bataryası sayesinde ise şarjı uzun süreli bir kullanım avantajı da sunuyor.  835 TL

Kulaklık modeli

Tercüme özelliğine sahip en ilginç modellerden biri WT2 Plus. Yapay zekâ destekli bir kulaklık olan model, Türkçe’nin de dahil olduğu 20’den fazla çeviriyi gerçekleştirebiliyor. Model, şu şekilde çalışıyor. Kulaklığın birini kendiniz takıyorsunuz, diğerini ise karşı tarafa veriyorsunuz. Kulaklığın üzerindeki tuşa basarak konuşmaya başlıyorsunuz. Cümleniz bittikten sonra parmağınızı çekiyorsunuz ve konuşmanız karşı tarafa onun dilinde iletiliyor. Aynı şekilde karşı taraftaki kullanıcı da tuşa basarak konuşuyor. Parmağını tuştan çektikten sonra kurduğu cümle sizin dilinizde kulaklığın hoparlöründen iletiliyor. 199 dolar

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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